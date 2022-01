Nélson Nicolau

O ex-prefeito de São João da Boa Vista e ex-deputado estadual, Nélson Mancini Nicolau, anunciou sua saída do MDB, partido pelo qual trilhou toda sua carreira política. Nélson foi secretário da Agricultura e Abastecimento no governo de Franco Montoro, entre 1983 e 1986. Se elegeu deputado estadual em 1983 e foi reeleito em 1987. Foi prefeito de São João em 1977 a 1982, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012. Em carta de desfiliação protocolizada no Cartório Eleitoral de São João, o ex-deputado informa que não pretende ingressar em nenhum outro partido.

Silvinho Torres

Outro político tradicional na região e que sempre esteve presente na vida política de Vargem, Silvinho Torres, ex-prefeito de São José do Rio Pardo e ex-deputado federal, deixou o ninho tucano, depois de fazer parte do PSDB desde sua fundação, em 1988. Silvinho foi eleito prefeito de São José em 1982, deputado estadual em 1990 e deputado federal em 1994, cargo que assumiu novamente em 1999, 2003, 2007, 2011 e 2015. No governo Alckmin, foi Secretário de Estado da Habitação. Em 2020, foi derrotado nas eleições para a prefeitura de São José. Em carta aberta postada em suas redes sociais, Silvinho se mostrou descontente com os rumos da legenda, que teria se distanciado dos ideais de sua fundação.

Vanderlei

Poucos dias depois que Nélson Nicolau oficializou sua saída do MDB, o ex-prefeito de São João, Vanderlei Borges de Carvalho saiu do MDB e se filiou aos PSDB.

Movimentando o tabuleiro

Essas mudanças já mostram como está ficando o tabuleiro político da região para as eleições de outubro deste ano. Vanderlei esteve em Vargem no sábado, acompanhado do deputado Samuel Moreira. Ele tem buscado firmar seu nome entre os tucanos para ser uma possibilidade visando uma vaga na Assembleia Legislativa.

Amarildo vai concluir o mandato

Com muito mais articulação politica na região, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), já afirmou em entrevista à Gazeta que foi convidado sim por lideranças tucanas para disputar as eleições de deputado estadual, mas decidiu concluir seu mandato como prefeito.

Com Alckmin

Ao que tudo indica, a saída de Silvinho do PSDB pode estar relacionada à debandada de Geraldo Alckmin da legenda. Muito próximo de Alckmin, Silvinho pode atuar junto ao ex-governador em sua possível união ao ex-presidente Lula. Nos bastidores políticos, a chapa Lula presidente e Alckmin vice já é dada como certa.

Comissão da Saúde

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura, contou à Gazeta que chamou os membros da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social para uma reunião na sede do Legislativo no próximo dia 26, quarta-feira, para debater problemas da saúde municipal, como denúncias de espera por mamografia e falta de pediatras na rede.