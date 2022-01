Senac São João aposta em novidades em comunicação e moda

O objetivo foi para atender a demanda local e diversificar o portfólio da unidade

Para ampliar sua área de atuação e diversificar os cursos de seu portfólio, o Senac São João da Boa Vista amplia sua oferta de cursos nas áreas de moda e comunicação e artes. Segundo o coordenador das áreas, David Ribeiro de Oliveira Santos, a unidade contará com o Técnico em Teatro e cursos livres, abrangendo marketing, comunicação em moda e gestão de brechós. “Sentimos uma demanda de público na região pedindo por títulos nestas áreas, o que nos fez refletir, analisar e trazer algumas novidades para 2022”.

Os cursos técnicos do Senac preparam os alunos para entrar no mundo do trabalho ou até mesmo conhecer uma nova área para ampliar suas possibilidades de atuação. Esse nível de ensino viabiliza a formação em menos tempo e um aprendizado que alia a teoria à prática profissional. “O aluno formado no Técnico em Teatro terá o registro profissional de ator e poderá atuar em diversas áreas do mercado de teatro, cinema, televisão e dublagem”, aponta David.

Já os cursos livres têm duração menor e podem ser o primeiro contato do aluno com aquela área ou serem feitos por quem deseja se aperfeiçoar em um ponto específico. “Os títulos de moda trazem uma formação atual sobre o mercado, com isso, os alunos poderão desenvolver diferentes trabalhos dentro da indústria da moda, desde consultoria de imagem, até gestão de moda e mídias sociais, dependendo do curso escolhido”, explica o coordenador. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre cada curso e realizar as inscrições, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista.

Serviço:

Senac São João da Boa VistaEndereço: Rua São João, 204 – Centro, São João da Boa Vista/SP. Informações e inscrições: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista