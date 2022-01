Shows on-line do Criando Cultura acontecem essa semana

A segunda edição do Criando Cultura VGSUL, eventos viabilizados como contrapartida da Lei Aldir Blanc de Vargem Grande do Sul, começa nesta segunda-feira, dia 24. De segunda até a quarta-feira, dia 26, haverá uma maratona de gravação das oficinas com os artesãos e músicos. Na quinta-feira, dia 27, e na sexta-feira, dia 28, haverá live musical.

O assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, pontuou que todas as estruturas e preparativos para os dois ambientes, como decoração, sonorização e iluminação serão realizados por agentes culturais beneficiados pela Aldir Blanc, que como contrapartida ficaram responsáveis por isso.

“Serão dois cenários diferentes: um para a gravação das oficinas, que acontecerão nos dias 24, 25 e 26, com uma maratona de gravações com os artesãos e músicos da cidade. Nas oficinas, teremos seis beneficiados em música e artesanato”, disse.

Já na quinta-feira, dia 27, a Show Live será com a dupla André e Tiago e no dia 28, com a banda Bergson. Nos dois dias, o evento inicia às 20h, pelo canal do youtube e página no facebook “Criando Cultura VGSul”. A transmissão será realizada pela página na rede social Facebook e pelo canal no Youtube Criando Cultura VGSUL.

Lucas pontuou que as oficinas serão gravadas e, depois de editadas, estarão disponíveis na página e canal do Youtube do Criando Cultura.

De acordo com o informado, devido ao aumento significativo de casos de Covid-19 em Vargem, ficou decidido para a segurança dos participantes e população, que o evento acontecerá apenas com transmissão pela Internet. Ainda assim, Lucas comentou que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos.

“Além dos músicos, teremos a participação de membros do Conselho da Cultura, que vão estar os dois dias falando sobre a importância dessa ação, principalmente para Vargem”, disse.

Conforme pontuou, o principal intuito da Cultura em realizar esse tipo de evento, é colocar uma vitrine para os artistas da cidade. “Desde o ano passado, naquela maratona de quatro dias, com quase 20 horas de live, tivemos um feedback muito positivo da população em conhecer os talentos da cidade”, falou.

“Esse é o principal intuito da Aldir Blanc, fomentar a cultura mesmo diante desse quadro da pandemia, que fez com que os nossos artistas e agentes fossem prejudicados. É mais uma vitrine para esses artistas e artesãos que realizam a contrapartida do benefício que eles receberam pela lei Aldir Blanc, do Governo Federal”, completou.

Shows

A dupla André e Thiago se apresenta na quinta-feira, dia 27. À Gazeta de Vargem Grande, Tiago Martineli Pedro, comentou sobre a Aldir Blanc. “Essa é uma lei que veio para ajudar nós artistas, ainda mais nessa época de pandemia que praticamente parou o setor de eventos. Com esse incentivo da Cultura, podemos mostrar nosso trabalho”, disse.

Tiago convidou a todos para assistir a live. “Vocês podem esperar um show bem alegre e para cima”, afirmou.

A Lei

A Lei Aldir Blanc foi criada pela deputada Jandira Fragali para ajudar a classe artística, e agentes culturais que durante o período pandêmico tiveram seus trabalhos interrompidos, devido ao isolamento social.

Por esta razão, a primeira edição dos eventos de contrapartida aconteceu em 2020, sendo realizadas quatro lives com cinco artistas beneficiados pela Lei. Também aconteceram oficinas virtuais para contribuir com a capacitação principalmente de famílias em vulnerabilidade.

A Show Live será com a dupla André e Tiago na quinta, dia 27. Fotos: Reprodução Internet