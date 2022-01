Solidariedade na enchente

A enchente que ocorreu em Vargem Grande do Sul, em 1965, mostrou a solidariedade do povo para com seus semelhantes.

Durante conversa com a colega Ana Zilda da Costa Belchior sobre os desastres naturais que assolam vários Estados brasileiros, conjuntamente nos recordamos da enchente que ocorreu em 4 de janeiro de 1965, quando o Rio Verde transbordou e inundou casas localizadas na baixada que conduz à Vila Polar.

Foi uma situação muito triste, onde famílias correram perigo, perderam muito do que tinham e tiveram que se dirigir ao posto de saúde para se vacinar.

Mas, o que marcou foi a solidariedade dos vargengrandenses que auxiliaram seus semelhantes, como foi o caso do senhor João da Costa, que embora sofresse com sua residência e de seus familiares atingidas, enfrentou os desafios e ajudou bravamente as equipes de resgate.

Outro grande exemplo, foi o soldado Gonçalves Figueiredo que socorreu várias pessoas, até que um muro desmoronou e o atingiu. A cidade sentiu muito o acidente com o policial exemplar e acompanhou com orações a sua recuperação.

Posteriormente, houve a sua reforma, conforme noticiou o jornal “A Imprensa”, redigido pelo grande jornalista Walter Tatoni, edição de 26 de janeiro de 1969, à página 05, cuja notícia transcrevemos:

“REFORMA DO SOLDADO FIGUEIREDO”

Por ato do Sr. Comandante da Força Pública, publicado no “Diário Oficial”, de 22 do corrente, o soldado Gonçalves Figueiredo, do 3º Batalhão Policial, que há muitos anos integra o destacamento local, foi reformado na graduação de 3º Sargento, recebendo assim justo prêmio pela sua dedicação à gloriosa milícia. Nossos parabéns.”

Enfim, embora trágica, a enchente que aconteceu em 1965 mostrou a solidariedade dos vargengrandenses com seus semelhantes.