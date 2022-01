Dom Antônio Emídio Vilar é nomeado Bispo de Rio Preto

O Papa Francisco nomeou dom Antônio Emídio Vilar como novo bispo da diocese de São José do Rio Preto. Até então bispo de São João da Boa Vista, dom Vilar assume a Igreja particular que tem sido pastoreada pelo administrador apostólico, dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto.

O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 19, em uma breve coletiva de imprensa. Segundo o relatado, a nunciatura foi feita a um mês, porém somente nesta semana foi aferida a toda a diocese. Dom Antônio Emídio Vilar cumprirá a agenda na Diocese de São João até o dia 17 de março. Sua posse em São José do Rio Preto será no dia 19 de março, dia de São José, patrono da diocese junto ao Imaculado Coração de Maria.

No dia 10 de março entra o período de Sé Vacante na Diocese de São João da Boa Vista, que terá à sua frente um assessor diocesano que será escolhido pelo colégio de consultores que inicia a administração a partir do dia 19 de março.

Comunicado

Nas redes sociais da diocese, Dom Antônio Emídio Vilar divulgou um comunicado, a respeito da sua nova nomeação. “Caros irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de janeiro, foi publicada a minha nomeação como bispo de São José do Rio Preto. A nunciatura me fez esta comunicação, sob sigilo, há um mês, no fim do retiro que preguei aos salesianos, na Chapada dos Guimarães, MT. Nesse contexto, revi a minha vida: o nascimento de alto risco, o berço pobre, mas digno e cheio de fé e partilha, a educação e formação salesiana, as provações na saúde, no estudo, no relacionamento, nas missões assumidas como salesiano e como bispo… Por tudo dou graças a Deus, pois cada situação me ensinou muito e a cada passo, senti a mão do Senhor me sustentando”, escreveu.

“Diante do novo desafio, lembro Dom Bosco que dizia, ‘um desejo do Papa é para nós uma ordem’. Assim, acolho o pedido do Papa Francisco”, ressaltou. “Dou graças a Deus pelo que aprendi na Diocese de São João. Dela destaco a cultura vocacional plantada pelo Servo de Deus Tomás Vaquero e levada adiante com tantos frutos na vida sacerdotal, religiosa, consagrada e leiga”, comentou.

“Enfim, a rica experiência que vivi na Diocese tem a sua máxima expressão na comunhão dos santos que a Igreja propõe hoje como nossos modelos e intercessores: o Beato Donizetti – apóstolo da acolhida, o Venerável Roberto Giovanni, e os Servos de Deus Tomás Vaquero – apóstolo das vocações, Lurdinha Fontão e Padre Matheus”, escreveu.

“Rezem por mim! Confio em suas orações. O meu abraço a todos. E que Deus os abençoe”, assinou o bispo Dom Antônio Emídio Vilar.

Em novembro, bispo esteve em Vargem, no Encontro Mariano. Foto: Arquivo Pessoal

Biografia

Dom Antônio Emídio Vilar nasceu no dia 14 de novembro de 1957, em Guardinha, distrito do município de São Sebastião do Paraíso (MG), mas a família se firmou em Batatais semanas depois do seu nascimento. É religioso salesiano desde 1976, foi ordenado presbítero em 1986 e é bispo desde 2008. Seu lema é “Animan pro Ovibus” – A vida pelas ovelhas (Jo 10,11).

Aos 11 anos, foi para o seminário salesiano em Pindamonhangaba. Nos anos seguintes, continuou a formação religiosa em Lavrinhas. Professou os votos ao fim do noviciado no dia 31 de janeiro de 1976, em Pindamonhangaba.

Em Lorena, cursou Filosofia e Pedagogia (1976-1978). Fez tirocínio pastoral em Lavrinhas (1979-1980) e São Paulo (Instituto Dom Bosco, Bom Retiro) até agosto de 1981.

De 1981 a 1986 cursou bacharelado e mestrado em teologia na Universidade Pontifícia Salesiana (UPS), em Roma, na Itália. Foi ordenado presbítero em 9 de agosto de 1986, na cidade de Batatais. Na Congregação Salesiana de Dom Bosco, atuou em diversas funções como na coordenação de estudos e professor em Pindamonhangaba (1986) e em Lorena, onde atuou na área da Filosofia (1987 a 1989). Também foi diretor do aspirantado, em Pindamonhangaba (1990). De 1991 a 1993, coordenou os estudos e lecionou no Centro Universitário Salesiano, em São Paulo, onde, de 1994 a 1998, foi também diretor.

De 1999 a 2007 foi mestre de noviços em São Carlos. E, de 2002 a 2007, concomitantemente foi também diretor da obra ‘Salesianos São Carlos’. Em 2008 foi pároco da Paróquia N. S. Auxiliadora e diretor do Instituto Dom Bosco, em São Paulo. Dom Vilar também atuou como juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida (1987 – 2008); foi membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter), de 1991 a 1998; e membro do Conselho de presbíteros na diocese de São Carlos.

Em 23 de julho de 2008, foi nomeado bispo da diocese de São Luiz de Cáceres (MT). Em 28 de setembro de 2016, foi nomeado bispo da diocese de São João da Boa Vista, onde tomou posse no dia 20 de novembro do mesmo ano. Dom Vilar atuou no Regional Oeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como referencial da Juventude, da Liturgia, do Centro de estudos de filosofia e de teologia (Sedac) e do Tribunal Eclesiástico.

De 2011 a 2019, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Atualmente, no Regional Sul 1 da Conferência, é bispo referencial da Juventude do Regional Sul 1 da CNBB.