Agrediu companheira, ameaçou cunhado e foi preso

Na quinta-feira, dia 20, a Polícia Militar foi acionada para apoiar uma ocorrência de violência doméstica na Vila Santana, por volta das 21h. Na ocasião, o rapaz foi preso por tentativa de homicídio e violência doméstica.

O cabo Leite e o soldado César foram ao endereço, onde os envolvidos narraram que o rapaz, de 18 anos, estava agredindo sua companheira, de 15 anos. A irmã da vítima, de 21 anos, ficou sabendo das agressões e foi até o local junto com seu companheiro, também de 21 anos, que foi a outra vítima do agressor.

Conforme o informado, o rapaz estava muito alterado e, com uma faca, ameaçou matar o cunhado e correu atrás dele desferindo golpes de faca, porém o rapaz e a irmã da vítima conseguiram fugir do local.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio. O rapaz permaneceu preso.