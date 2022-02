Carro perdeu o controle com chuva forte e caiu no rio

Devido a chuva de domingo, dia 23, um veículo perdeu o controle devido à grande quantidade de água na estrada e caiu em um rio em Vargem Grande do Sul. A c foi acionada por volta das 18h na estrada vicinal Padre Gino Righetti, no km 8.

No total, houve sete vítimas, sendo uma delas um bebê de dois meses. Das vítimas, duas foram socorridas pelo Resgate da GCM e outras cinco foram resgatadas por terceiros. Felizmente, todas elas tiveram apenas ferimentos leves.

Participaram da ocorrência os GCMs Toneto e Gelabert, o subinspetor Márcio e viatura de resgate com o inspetor Garcia e o GCM Daniel.