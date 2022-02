Deputado Barros Munhoz visita Divinolândia

O prefeito de Divinolândia, Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca (PTB), recebeu no dia 13, a visita do deputado estadual Barros Munhoz (PSB). Padoca e Munhoz estiveram reunidos para tratar de diversos assuntos de interesse do município, entre eles a adesão ao Programa Melhor Caminho, que busca o desenvolvimento da zona rural ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, e a aquisição de equipamentos como um caminhão-pipa, pá carregadeira, para preservação das estradas rurais, caminhão cesto aéreo, para melhoria nos trabalhos de iluminação pública e liberação de recursos para compra de motoniveladora, equipamentos esses que já estão em processo de licitação e que em breve estarão à disposição de Divinolândia, segundo o Deputado. Durante a conversa, o prefeito Padoca solicitou novas demandas, como uma ambulância e uma van de passageiros para serem utilizadas na área da saúde, destacando-se a importância de se ter veículos novos e bem equipados para uso da população, e também mais um caminhão para coleta de lixo.

Moradias Populares

Aproveitando a ocasião, o deputado Barros Munhoz e o prefeito Padoca estiveram visitando o local das obras de infraestrutura onde estão sendo implantadas as moradias populares – Empreendimento Divinolândia C. O Deputado relembrou da luta junto com Padoca desde 2012 para que esse sonho se tornasse realidade em Divinolândia e destacou: “Hoje podemos acompanhar de perto as obras desse empreendimento para a cidade, onde em breve várias famílias serão beneficiadas, podendo ter sua moradia com dignidade e respeito”.

SP 344

Outra conquista muito importante para Divinolândia e região, também de autoria do deputado Barros Munhoz, foi o recapeamento de 36,9 Km da SP 344, que liga São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde, um investimento de mais de 40 milhões de reais com previsão de início das obras já para o começo de fevereiro deste ano. Também é através do deputado Barros Munhoz que um valor aproximado de 1 milhão de reais será investido para que sejam refeitos 1,3 Km da entrada da cidade via Monumento do Divino Espírito Santo. Os trabalhos estão previstos para terem início em fevereiro.