Mulher foi agredida e ameaçada pelo companheiro

Uma mulher de 33 anos foi agredida pelo seu companheiro no sábado, dia 22, por volta das 5h15, no Jardim Primavera. Os cabos da Polícia Militar Estevam e Rodrigo foram ao local.

Os policiais perceberam que o rapaz estava bastante alterado emocionalmente e agressivo, pois já havia danificado alguns móveis da residência, bem como o veículo da família.

Os PMs relataram que não foi possível dialogar com ele e, em certo momento, ele tentou agredir a vítima, precisando da intervenção da equipe. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito por ameaçar a vítima.

As partes foram encaminhadas ao Pronto Socorro para passarem por perícia médica e no local, o agressor ameaçou a equipe da Policial Militar.

Em seguida, todos os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e dano. O rapaz foi recolhido à Cadeia Pública.