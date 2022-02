Pandemia leva ao adiamento de fase de testes do Poupatempo

Prevista para ter início nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a fase de testes de atendimento ao público da unidade do Poupatempo em Vargem teve de ser adiada. Conforme explicou a prefeitura, em função da pandemia da Covid-19, houve um atraso dos prestadores de serviços contratados pelo Poupatempo que ficaram responsáveis pela execução dos projetos e montagem dos móveis e equipamentos no local, o que consequentemente provocou um atraso no início da fase de teste dos atendimentos.

De acordo com a assessoria de comunicação do Executivo, tudo o que era de competência da prefeitura já foi realizado. “Desta forma aguardamos a conclusão dos serviços a serem executados pelo Poupatempo. Assim que a nova data for definida pelo órgão competente passaremos a informação referente a data de início dos testes”, explicou.

Montagem dos móveis e equipamentos por parte do Poupatempo teve atraso. Fotos: Prefeitura

Aluguel

A unidade do Poupatempo está localizada na esquina da rua Silva Jardim com a rua Cel. Lúcio, alugado pela prefeitura. Nesta semana, conforme o publicado no Jornal Oficial do Município, no dia 24, o valor do aluguel passou de R$ 12,3 mil para R$ 13.620,83, seguindo o contrato firmado entre o município e os locadores.

De acordo com o explicado pelo Executivo, após o início das atividades do Poupatempo, esse aluguel será dividido igualmente entre prefeitura e o Estado. Após a inauguração e a transferência de serviços municipais que estão sendo realizados em outros endereços alugados para o Poupatempo, a prefeitura irá devolver aos locadores esses imóveis.