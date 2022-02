Polícia Civil de Vargem prende suspeito de homicídio em Mococa

O suspeito pela tentativa de um homicídio em Mococa, foi preso em Vargem Grande do Sul, na tarde da terça-feira, dia 25, após mandado de prisão ser expedido. A captura do rapaz de 22 anos aconteceu por volta das 17h30, na estrada que liga Vargem a São Roque da Fartura.

A Polícia Civil da cidade recebeu a informação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Casa Branca de que, após o crime, o suspeito teria fugido para Vargem. Assim, os policiais civis conseguiram localizar o endereço do suspeito. Foi realizada uma campana quando o rapaz foi trabalhar na roça e, quando voltava, foi preso na estrada de São Roque.

Participaram da ocorrência o investigador Diego e o agente policial Felipe. A investigação ainda encontra-se em andamento visando localizar a arma de fogo e averiguar a participação de outras pessoas no crime.

No dia 8, a vítima foi agredida e levou um tiro na região do abdômen. O rapaz foi socorrido e levado ao Pronto Socorro com ferimentos graves. Infelizmente, morreu dias depois.