Rapaz foi detido por tráfico de drogas na Santa Terezinha

Um rapaz de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira, dia 20, por volta das 19h10. Durante patrulha, a equipe da Polícia Militar dos cabos Salomão e Prates foi acionada com a denúncia de que um rapaz estaria vendendo drogas na rodoviária.

Foi passada as características do suspeito e ao realizarem patrulhamento próximo ao terminal rodoviário, foi localizado o rapaz já conhecido por realizar tráfico de entorpecente, que trajava a mesma roupa descrita na denúncia.

Ele foi abordado e na busca pessoal, foi localizado em seu bolso três porções de maconha. Como havia denúncias de tráfico de entorpecente contra o rapaz, a equipe foi até sua casa.

Com autorização da mãe dele, foi realizada busca pelo local, mas nada de ilícito foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.