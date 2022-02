Câmara realiza 1ª sessão extraordinária do ano e aprova 18 projetos

Os vereadores de Vargem Grande do Sul se reuniram pela primeira vez em 2022, em sessão extraordinária realizada na manhã da quinta-feira, dia 27. A reunião foi comandada pelo presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura (PSB). Na pauta, muitos convênios para a vinda de recursos para o município, entre outros.

O primeiro projeto aprovado foi o do convênio de R$ 344 mil para o recapeamento de trechos das ruas Floriano Peixoto, Capitão Gabriel Ribeiro, 1º de Maio, Bernardo Garcia e rua Santana, todas do Centro. O recurso foi obtido por intermédio do deputado federal Samuel Moreira, após solicitação do vereador Serginho da Farmácia (PSDB).

No debate da proposta, Paulinho agradeceu o deputado e o empenho de Serginho e lembrou quando em 2000, junto dos ex-colegas Wilsinho Fermoselli e Cb. Laércio, pleitearam a melhoria para essas vias que estão bastante desgastadas. Serginho também se recordou do caso. “Faço um agradecimento especial ao deputado Samuel Moreira e também ao Paulinho, Laércio e Wilsinho. Na época, a gente fez uma reunião para explicar a situação lastimável das ruas e com esse projeto de lei, vai conseguir um recape para essas vias”, comentou.

Também foi aprovado recurso de R$ 572 mil para asfalto e recapeamento da avenida Teotônio Vilela.

Já o projeto 05 de 2022 se trata de recursos obtidos por intermédio do ex-deputado Pe. Afonso, após solicitação do vereador Canarinho. Com a verba, será recapeada as ruas Nápolis e Veneza, do Jardim Itália. Uma verba de R$ 196 mil.

Outro projeto com recursos obtidos por intermediação do deputado Samuel Moreira foi o de R$ 470 mil, para a compra de um caminhão pipa novo para a Guarda Civil Municipal. O vereador Serginho, mais uma vez agradeceu o parlamentar. “A gente conseguiu esse recurso junto ao deputado para comprar um caminhão pipa novo para o município. Ano passado e retrasado, em consequência da seca, tivemos muitos incêndios na cidade e com essa emenda virá novo caminhão para atender esse trabalho”, afirmou.

Também foi aprovado recurso de R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos para a UBS Valério Sebastião Fernandes, na Cohab Alceu Morandin.

O Projeto de Lei 5 de 2022, prevê um recurso de R$ 50 mil, que será empregado na castração de animais em Vargem Grande do Sul. A verba foi direcionada pelo deputado estadual Bruno Ganem (Podemos), a pedido do vereador Gláucio Santa Maria (Democratas).

Os vereadores também aprovaram o projeto de R$ 300 mil para a compra de exames de imagem e laboratoriais para atendimento a rede municipal de Saúde.

Foi aprovado ainda o projeto que reajustou em R$ 25,00 a bolsa auxílio que os participantes da Frente Social recebem, totalizando R$ 225,00 por módulo semanal. Paulinho observou que a Frente Social é uma ação que oferece uma boa ajuda a quem está desempregado em Vargem e pediu ao Executivo que volte a oferecer marmitas aos membros desse projeto. Itaroti destacou que o serviço prestado pela Frente Social, lembrando que atualmente, as equipes estão trabalhando na manutenção e limpeza das unidades de saúde e muitas repartições municipais. “O aumento de 25,00 é pouco pelo trabalho que realizam”, afirmou.

A Câmara aprovou o projeto de R$ 1,9 milhão que já havia sido debatido em 2021, mas que não foi licitado, para a compra de veículos para a Guarda Civil Municipal, aquisição de lâmpadas em LED, caminhões e outros equipamentos.

O projeto de lei 16 de 2022 autoriza o Executivo a empregar R$ 157,2 mil para a recuperação do calçamento de pedras portuguesas e iluminação onde era o trecho da Rua Santana, em frente à Igreja Matriz de Santana. Ao comentar a proposta, o vereador Paulinho da Prefeitura pediu para a Comissão de Obras da Casa que analisasse o andamento das melhorias.

Houve ainda a aprovação do aumento de número de vagas para alguns cargos do quadro de funcionários da prefeitura.

Por fim, foi votado e aprovado o projeto 20, sobre a vinda de um recurso de R$ 193,8 mil. Se trata da terceira parte de um recurso total de R$ 1,2 milhão destinado pela deputada federal Luísa Erundina (Psol), conquistado após solicitação do vereador Paulinho. O recurso será empregado na compra de móveis e equipamentos para uma UBS no Jardim São José. Anteriormente, foram R$ 850 mil para a construção do imóvel. “Quero agradecer a Erundina, esses R$ 193 mil são daquela emenda de total de R$ 1.284,00 que veio em três partes para todo equipamento da UBS Fausto Ferraz. Erundina, muito obrigado mais uma vez. Só tenho a agradecer por tudo que faz por Vargem Grande do Sul”, disse Paulinho.