Criando Cultura teve shows e gravação de oficinas

A segunda edição do Criando Cultura VGSUL, série de eventos viabilizados como contrapartida da Lei Aldir Blanc de Vargem Grande do Sul, foi realizada durante a semana, com a gravação das oficinas e as lives shows de músicos da cidade.

De segunda-feira, dia 24, a quarta-feira, dia 26, houve uma maratona de gravação das oficinas com os artesãos e músicos. Na quinta-feira, dia 27, e na sexta-feira, dia 28, ocorreram a live musical, com André e Tiago e Grupo Bergson, respectivamente.

Os shows já estão disponíveis pelo canal Criando Cultura VGSul no Youtube, para quem não pode acompanhar ao vivo, conferir a apresentação. A diretora municipal de Cultura, Márcia Iared, que participou via telefone da animada live de quinta-feira, entusiasmada com os resultados dos shows, convida as pessoas que não assistiram para acessarem o Criando Cultura e com esta sugestão, se divertirem neste final de semana.

“Aproveito o ensejo para parabenizar nossa equipe técnica de produção, montagem filmagem e apresentação, com

Lucas, Angelino, Carol, Verónica e Marise. Pelo empenho. Já o assessor do Departamento, Lucas Buzato, explicou que as oficinas foram gravadas e, depois de editadas, estarão disponíveis na página e canal do Youtube do Criando Cultura.