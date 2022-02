Deputado Alexandre Frota (PSDB) visita Vargem

O deputado federal Alexandre Frota do PSDB esteve nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de fevereiro, no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para falar sobre a emenda federal no valor de R$250.000,00 de sua autoria, que será utilizada na compra de uma Van, para o departamento de Saúde. A prefeitura entrará com uma contrapartida de R$ 20 mil. O veículo ainda será adquirido pela administração.

Além disso, foi anunciado pelo deputado duas verbas por ele intermediadas junto ao governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 2.7000.000,00 para o Consórcio de Desenvolvimento Regional-Conderg, presidido pelo prefeito Amarildo, situado em Divinolândia. Uma verba no valor de R$ 1.600.000,00 será utilizada para trocar o telhado do hospital do Conderg e outra no valor de R$ 1.100.000,00 para compra de equipamentos para a entidade que atende milhares de pacientes da região.

Presentes na reunião, o vereador Parafuso (PSD), que ajudou a interceder junto ao deputado para conseguir a Van, o vereador Canarinho, presidente do PSDB e o vereador Celso Itaroti (PTB). Também participaram da reunião, diretores e funcionários da prefeitura.

Durante o encontro, Frota confirmou que será candidato a deputado estadual pelo PSDB nas eleições de outubro deste ano, descartando disputar sua reeleição para deputado federal. O deputado que foi um dos apoiadores de Bolsonaro, afirmou que não acredita mais no projeto do presidente e que “o casamento não deu certo”. Também disse que não se sentia bem em Brasília, por não participar de conchavos, de grupos políticos, não ganha propina e nem de orçamento secreto.

Falou de sua empatia com a parte social, das pessoas carentes, brasileiros que foram deixados à margem da dignidade, como consta da revista que entregou aos presentes, falando de sua atuação durante as enchentes que aconteceram no Sul da Bahia, em Minas e São Paulo. Após o encontro, Frota foi conhecer as instalações do Poupatempo e depois se dirigiu para São Sebastião da Grama e Divinolândia, acompanhado do prefeito Amarildo.

Alexandre Frota (PSDB), durante a visita no PoupaTempo