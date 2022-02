Falta de atendimento na rodoviária gera crítica

A situação do Terminal rodoviário Fenando Rui, de Vargem Grande do Sul, foi motivo de queixa de uma moradora, que procurou a Gazeta de Vargem Grande para relatar o problema. Entre as críticas, foi citada a precariedade de manutenção, segurança e falta de atendimento das empresas de ônibus na estação rodoviária.

Conforme informou a moradora, o bar do local não está funcionando, os banheiros estavam debilitados devido à falta de limpeza e os guichês estavam fechados. A munícipe ainda ressaltou que presenciou um momento desolador. “Um ônibus de uma das viações chegou e tinha um casal com mala e criança, que precisava viajar e não puderam seguir viagem, porque segundo o motorista, as passagens agora só podem ser compradas online”, disse.

Incrédula, ela explicou que o casal não tinha essa condição de comprar os bilhetes pela Internet. “E quem não tem condições de comprar online como faz? Isso me deixou indignada e eu posso até entrar na Justiça se a Prefeitura Municipal não tomar medida para resolver a situação”, informou.

A moradora pontuou que contatou o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), e que ele levaria a reclamação à Câmara Municipal.

Prefeitura

O jornal procurou a prefeitura e questionou quais viações de ônibus possuem guichês ou atendem em Vargem, bem como o que a prefeitura tem feito para que essas empresas ofereçam um serviço melhor à população. Foi perguntado também se a prefeitura tem feito tratativas com essas empresas a respeito de ampliar o horário de expediente ou de oferecer outra maneira para moradores que não possuem acesso à internet ou que não possam comprar antecipadamente suas passagens.

Falta de interesse

Segundo o informado pela prefeitura, as empresas de ônibus que utilizam a rodoviária para embarque e desembarque de passageiros são a Viação Santa Cruz e Rápido D’Oeste. “No entanto, as mesmas não tiveram interesse na renovação do contrato para utilização dos guichês. Mas por interesse público, os guichês continuam à disposição das empresas até que uma nova licitação seja realizada”, explicou.

A Gazeta quis saber como está o processo de concessão dos espaços da lanchonete e das lojas, se não houve interessados, se eles devolveram os espaços ou se a prefeitura pensa em fazer nova licitação de uso desses espaços.

Foi explicado que o funcionamento dos guichês, horários de atendimento, entre outras atividades é exclusivamente de responsabilidade das empresas de ônibus, pois a prefeitura somente realiza a cessão do local. “Já foi realizada em 2019 uma licitação para cessão dos espaços de guichês, lanchonete e lojas, mas não houve interessados. Uma nova solicitação de abertura de licitação está sendo preparada para cessão desses espaços”, informou.

Segurança

A segurança é uma queixa de muitos anos, uma vez que tem ônibus que chega tarde da noite e não há taxistas, nem pessoas trabalhando por lá, o que deixa os passageiros em situação vulnerável. Assim, foi perguntado se a prefeitura estuda alguma medida para aumentar a segurança na rodoviária. “Quanto à segurança, a Guarda Civil Municipal realiza rondas no local diariamente, inclusive no período noturno, no entanto também é necessária a ronda em outros locais e patrimônios públicos”, disse.

O diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino, informou que a rodoviária também é monitorada por câmeras de segurança, e o monitoramento é acompanhado em tempo real na sede da Guarda Civil Municipal, sendo que qualquer ocorrência uma viatura da guarda se desloca até o local. Além disso, as imagens também são armazenadas por 30 dias.

Por fim, o jornal questionou sobre a limpeza e manutenção do terminal e dos banheiros, para saber quando é feita essa limpeza e se a prefeitura pode aumentar a frequência do serviço. “Quanto a limpeza, a mesma é realizada diariamente, inclusive aos sábados e domingos, o local conta com um servidor público somente para limpeza do local”, explicou.

Viação Santa Cruz não tem mais atendimento na rodoviária e passagens são vendidas na hora, com motorista do ônibus ou pela Internet. Foto: Reportagem

Viações

A Gazeta ainda contatou as viações Santa Cruz e Rápido D’Oeste para saber sobre o problema de não ter mais funcionários atendendo o tempo todo na rodoviária, questionando o motivo dessa decisão, como faz para atender quem não tem acesso à internet e como as pessoas podem consultar horários dos ônibus. No entanto, até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Na quinta-feira, dia 27, a reportagem foi até a rodoviária para tentar falar com alguém das viações. Lá, havia apenas a atendente da viação Rápido D’Oeste. A profissional, que está na função há 40 anos, explicou que a viação Santa Cruz não tem agenciador, sendo que todas as passagens são compradas na internet ou então com o motorista.

Ao saber da queixa de que não há atendimento 24h na rodoviária, ela pontuou que nos horários de ônibus da Rápido D’Oeste ela sempre está lá, mas quando não há ônibus, acaba indo embora. “Não tem um guarda, não tem segurança, não tem como ficar aqui o dia inteiro. Pode ver, fico com a porta trancada todo o tempo que estou aqui por medo, porque está sem condição alguma, não tem segurança”, explicou.

Questionada sobre a queixa das pessoas só poderem comprar passagem na internet, ela informou que isso não ocorre com a viação Rápido D’Oeste, uma vez que ela sempre está lá nos horários de ônibus. “Só se esse caso ocorreu com a viação Santa Cruz, mas o motorista sempre vende, eu nunca vi isso de ele não querer vender”, disse.

Horários

A tabela de horários da Rápido D’Oeste oferece saída para Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Porto Ferreira e Ribeirão Preto às 8h, 12h, 15h e 18h. Aos domingos, não há o ônibus das 12h. Ainda oferece saídas para São João da Boa Vista e Poços de Caldas às 8h50, 12h45, 18h e 21h30. Aos domingos, não é oferecido a saída das 12h45 para São João, já para Poços de Caldas, há somente o das 18h.

Já a viação Santa Cruz oferece saídas para São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Campinas e São Paulo às 7h45 e 16h10. Aos domingos ainda há uma saída às 17h50. Oferece ainda saídas para São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde às 11h50, 20h10 e 21h20 (horário que não é oferecido aos domingos).

As consultas foram feitas nas páginas das viações na Internet, em caso de dúvidas, consulte os endereços viajesantacruz.com.br e rapidodoeste.com.br.