Projeto da sucata

Um dos projetos que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) enviou aos vereadores na sessão de quinta se tratava do que doava sucata reunida no almoxarifado municipal para o Hospital de Caridade. O objetivo era que a entidade comercializasse o material inservível, composto por pneus e coberturas de alumínio das antigas luminárias dos postes da iluminação pública.

Visita ao almoxarifado

No entanto, o presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura (PSB) afirmou que esses projetos não iriam ser colocados em pauta e pediu para o 1º secretário, vereador Celso Itaroti (PTB), explicasse. Segundo o ex-prefeito, em visita ao almoxarifado, ele constatou que os pneus a serem doados efetivamente estavam lá, mas as peças de alumínio já não estavam mais pelo local. Segundo Itaroti comentou com os vereadores, ele foi informado que esse carregamento já havia sido levado.

Carros antes dos bois

Como o projeto que autorizava a doação das peças ainda não tinha nem sido colocado em votação, o presidente da Casa foi alertado e chamou um representante do almoxarifado para esclarecer o caso. De acordo com Celso, o prefeito Amarildo ligou para ele, afirmando que não havia acontecido nada de errado e que iria mandar de volta o material carregado, até que fosse feita a votação do projeto. Paulinho explicou que para averiguar o que houve de fato, irá aguardar para colocar a proposta em análise pelo plenário. Itaroti reforçou que este procedimento de levar o material antes da votação não foi correto e concordou em aguardar pela apuração dos fatos.

Apelo ao prefeito pelos servidores

Os vereadores ainda aproveitaram a sessão para fazer uma pelo ao prefeito para que envie o quanto antes à Câmara a proposta de reajuste dos servidores públicos municipais retroativo a janeiro, como ocorreu em cidades vizinhas. Paulinho da Prefeitura, Itaroti (PTB) e Serginho da Farmácia falaram a respeito da precariedade que alguns funcionários têm enfrentado, da defasagem do salário e do valor do vale alimentação e também da inflação que está consumindo o poder de compra de todos, inclusive dos servidores.