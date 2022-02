Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Guiomar Macedo Bortoluzzi, aos 96 anos de idade, no dia 21 de Janeiro. Era viúva de Luiz Bortoluzzi; deixa os filhos Maria Lúcia, Antônio Roberto, Marino e Lucinéia; as noras Elza Maria e Joana; os netos Márcia, Luís Antônio, Carlos Eduardo, Valéria, Camila, Carolina, Luciana, Mariana e Guilherme; os bisnetos Felipe, Marília, Otávio, Ricardo, Gabriel, Lucas, Nadine, Vítor, Raul, Ruan, Mateus, Breno, Davi, Ana Laura, Heitor, Liz e Elena e os tataranetos Gael e Luca. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sandra Regina de Lima, aos 58 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixa o marido Antônio Celso de Carvalho; os filhos Sheila, Bruna, Pedro e Michele; o genro Amaraí; o irmão Moacir e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiza dos Santos Leonel, aos 82 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixa o marido Francisco Leonel; os filhos Célia, Sueli, Ana Maria, Carmem, Luiza, Sérgio, Edson, Maurício e Fábio; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ivonete Ângela Filippini Bedin, aos 87 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Era viúva de Osmar Monis Bedin; deixa os filhos José Luiz e Luciano; as noras Érica e Giovana; os netos Luana, Thais, Talita e Heloísa; os bisnetos Benjamin, Arthur, Alice, e Manuela. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Osvaldo Gonçalves, conhecido por Vardão da Prefeitura, aos 79 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixa a esposa Paulina Rosentina Macário Gonçalves; os filhos Rosana, Paulo Sérgio, Eliana, Fernando, Rodrigo, Júlio e Juliana; o genro Benedito Márcio; a nora Gislene; os netos Jaqueline, Paulo Sérgio, Bruno, William, Maria Paula, Aline, Lucas, Ana Paula, Mateus, Mateus Felisberto, Vinícius, Ingrid, André Luís, Nicole, Júlia, Maria Helena, Felipe, Natan e Renen; os bisnetos Maria Eduarda, Antonyelly, Luan, Alice, Keven, Kaiki, Mayumi, Lara, Paulo Sérgio de Oliveira Neto, Davi, Eloá e Yasmin; e irmãos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Norivaldo Gregório, aos 73 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixou a esposa Célia Maria Plates Gregório; os filhos Geraldo, Silvana Aparecida, Claudnéia e Lucinéia; a nora Sarita; os genros Josuel e Sebastião; os netos Maicon, Jéssica, Gabriele, Joice, Vitória, Patrícia Natália, Mateus e Fernando; e os bisnetos Marcos José, Miguel Augusto e Sofia Manuele. Foi sepultado no dia 23, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ângelo Donizete Fernandes de Oliveira, conhecido por Gilim, aos 59 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Deixa o pai Donizete Fernandes de Oliveira; a esposa Sônia Cristina da Silva de Oliveira; os filhos Donizete, Albertino, Camila e Carina; a nora Rafaela; o genro Paulo; os netos Enzo e Emanuelle; os irmãos Neide, Damaris, Nilce, Benedito, Joana e Darlene; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Meira da Silva, aos 88 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Era viúva de Amadeu Silvério da Silva; deixa os filhos Glaucia, Gualter, Gilson, Benedita, Gualdemir, Glaucinéia, Glaucinira, Amadeu Júnior, Glaucir, Gelson e Gualdonor; as noras Célia, Dulcinéia, Claúdia e Juliana; os genros Rodrigo, Benedito e Luís Carlos; os netos Luís Carlos, Júlio, Jocelen, Karen, João Otávio, Isabela, Leonardo, Gabriel, Jeferson, Amadeu Neto, Geslaine, Michel, Maria Cecília, Tainá, Ruan, Jaqueline e Guilherme; os bisnetos Lygia, Miguel, Synésio, Ítalo, Felipe, Benjamin e Antony. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alberto Rufino do Nascimento, aos 70 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Deixou a mãe Zilá Alves do Nascimento; a esposa Cleusa Fortini Sala; os filhos Lérida, Douglas, Maria Eduarda, Wellington e Alex; a nora Cíntia; os netos Alexia, Bruna, Letícia, Geovana e Pedro; e os irmãos Alvimar e Mathinilda. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laura de Oliveira Carvalho, aos 77 anos de idade, no dia 26 de Janeiro. Deixa o marido José Barbosa de Carvalho; irmãos; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lau Ferreira, aos 84 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Era viúvo da comerciante Ivete Abdalla Ferreira; deixa a filha Silvia; o genro Mauro; a neta Andressa casada com Rubens; os bisnetos Willian e Luísa. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na Região

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Maria Dirce Alves Fraile. Foi sepultada no dia 15, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Valdeli Aparecida Paixão. Foi sepultada no dia 9, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Aparecida Natalina Benini. Foi sepultada no dia 6 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Valéria Aparecida Barbosa. Foi sepultada no dia 2 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Rita de Cássia Dias Matos, aos 54 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maurício Gabriel de Andrade, aos 58 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Deixa a esposa Vera Aparecida Ribeiro; os filhos Alex e Maurício e irmãos. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Lázaro de Aquino, aos 84 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixa a esposa Zumira; os filhos José Leonardo, Donizete, Nivaldo, César, Marcos, Eduardo, Márcia, Eliana, Neusa, Rosângela e Juliana; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Donizeti Coelho, aos 64 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixa a esposa Aparecida de Jesus Buzatto Coelho; os filhos Daniela, José Fernando, Carlos Henrique, Vanessa Cristina, Leonardo Donizeti e netos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedita da Silva, no dia 24 de janeiro, aos 77 anos de idade. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

