“Importância incalculável”

A campanha seguiu nos meses seguintes, sempre contando com boa adesão da população, como observou Maria Helena Zan, diretora municipal de Saúde, em entrevista à Gazeta. Ela destacou que embora haja pessoas que criticam a imunização e questione o desenvolvimento da vacina, a grande maioria dos moradores está procurando se vacinar. “O vargengrandense aderiu à vacina e nesta fase, também estão levando suas crianças. Esperamos também atingir a meta de cobertura de imunização entre as crianças também”, afirmou.

Para Maria Helena, colocar em dúvida a eficácia e a eficiência da vacina e disseminar informações falsas sobre a imunização é um desrespeito com todos os cientistas e profissionais envolvidos na pesquisa e desenvolvimento do imunizante, que reuniu um esforço global. “É preciso agradecer a todos os que participaram desse processo. Foram profissionais de todo mundo com esse objetivo. Foi um grande feito”, falou. “Fico até emocionada em falar da importância dessa vacina”, disse Maria Helena.

O resultado, na avaliação da diretora de Saúde, não tem preço. “Pois nessa nova onda de casos que estamos enfrentando, caso não houvesse a vacina, não sei o que poderia acontecer. Os resultados seriam muito mais trágicos”, afirmou. “O número de infectados é muito grande, mas os casos não se agravam. Ele acaba atacando as vias aéreas superiores e não atinge tanto os pulmões”, observou. “Se não fosse dessa maneira, sem gravidade, muita gente morreria sem ter condições de ser atendida, sem assistência”, comentou.

Maria Helena ainda disse que contraiu a Covid-19 na última semana, além de mais outros dois familiares. Todos imunizados, o que contribuiu para que seus casos não se agravassem. “Foi sofrido sim, mas superamos sem maior gravidade. Se não fosse a vacina, não sei como seria”, afirmou.