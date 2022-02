Vacinação contra Covid-19 em Vargem completou 1 ano

Campanha de imunização na cidade teve boa adesão da população e 85% dos moradores tem pelo menos uma dose

Na manhã de 22 de janeiro de 2021, a médica Amanda Naldoni foi a primeira moradora de Vargem Grande do Sul a receber a vacina contra a Covid-19. Em um momento muito especial e aguardado por tanta gente, ela foi vacinada com a primeira dose da CoronaVac, aplicada no Hospital de Caridade. Em seguida, os demais membros da equipe da linha de frente no combate da pandemia em Vargem receberam a imunização. Daquele dia até esta semana, mais de 37 mil vargengrandenses receberam ao menos a primeira dose da vacina, em um ano cheio de desafios e momentos tristes, mas que só não foi ainda mais trágico por conta da vacina.

Vargem iniciou 2021 com 1.114 casos positivos da Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura em 1º de janeiro do ano passado. Naquela data, a cidade registrava 25 óbitos pela doença e dois óbitos por outras causas, mas com presença de Covid-19. Logo no início do mês, o país chegou a marca de 200 mil mortos pelo SarsCov2, o novo coronavírus. Na mesma semana, o Ministério da Saúde e Governo do Estado informaram aos prefeitos sobre o Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus.

No dia 17 de janeiro, São Paulo começou a vacinar a população contra a Covid-19. A imunização teve início após a aprovação do uso emergencial da vacina do Instituto Butantan pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A primeira brasileira vacinada contra o coronavírus foi Mônica Calazans, de 54 anos, enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A vacina Oxford/AstraZeneca também teve o uso emergencial aprovado.

No dia 22, a cidade foi autorizada a iniciar a imunização e médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e toda equipe da linha de frente do combate à doença foram os primeiros imunizados na cidade. As 640 primeiras ampolas da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, haviam chegado no dia anterior.

Primeiros Imunizados

A primeira a receber a vacina foi a médica clínica geral Amanda Naldoni, 29 anos, que atua na ala da Covid desde o início dos atendimentos. Solange Prates, que há 25 anos trabalha no Hospital de Caridade foi quem aplicou a vacina e não escondeu a emoção de participar deste momento. A segunda pessoa a receber a imunização foi a enfermeira Marcela dos Santos Ribeiro, seguida pela fisioterapeuta Solange da Cunha, o médico anestesiologista Gustavo Bombini e Solange Aparecida Radaelli, da equipe de limpeza. Todos atuavam diretamente com pacientes com Covid-19.

Vacinação em Vargem

De acordo com dados do dia 27, do Vacinômetro do Governo de São Paulo, 36.021 moradores de Vargem tomaram a primeira dose e outros 1.018 a dose única, o que significava que 85,92% da população da cidade já tinha o ciclo vacinal iniciado. Ao todo, 32.719 moradores tomaram duas doses e 16.361, a terceira dose.