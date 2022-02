Trio é pego após furtar fios no Jardim Paulista

Na madrugada de segunda-feira, dia 31, três rapazes foram pegos pela Polícia Militar após o furto de fios em uma fazenda, na altura do Jardim Paulista. A equipe do cabo Ricardo e soldado Prado foi acionada pela testemunha, o vigilante de uma empresa de monitoramento.

Ele informou que estava a pé acompanhando três rapazes pela estrada da usina, os quais haviam subtraído fios. Diante das informações, com o apoio de outra viatura, os PMs foram ao local informado. A equipe viu os três rapazes, que foram abordados e submetidos à busca pessoal. Dois deles tinham 19 anos e o outro, 24 anos.

No momento da abordagem, um dos rapazes tinha uma sacola tipo bag de laranja, com aproximadamente 30 metros de cabo de fios, que haviam sido furtados na fazenda, além de um alicate tipo universal, uma chave de fenda cabo azul, uma chave philips cabo verde e uma faca com cabo de madeira.

Os três envolvidos negaram o furto, porém não souberam explicar a procedência dos objetos que estavam carregando. Foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de furto e eles foram levados ao plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista, junto com a presença da testemunha e da vítima, de 42 anos.

O delegado ratificou a prisão do trio pelo crime de furto. Foi registrado o boletim de ocorrência e os três permaneceram à disposição da Justiça.