Atendimento do Poupatempo deve começar nesta semana

Na segunda-feira, dia 7, Detran já começa a atender população

A unidade do Poupatempo de Vargem Grande do Sul passou por fase final de montagem de móveis, equipamentos, comunicação visual e pintura no prédio na última semana e deve iniciar o atendimento à população na quarta-feira, dia 9, conforme o divulgado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

De acordo com ele, a transferência dos arquivos da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), órgão do Departamento Estadual de Trânsito no município, teve início na quinta-feira, dia 3, para o prédio onde vai funcionar o Poupatempo. Assim, o Detran já estará atendendo a população no novo prédio nesta segunda-feira, dia 7, a partir das 9h. Já o início do atendimento do Poupatempo está previsto para a próxima quarta-feira, dia 9.

O prefeito informou que, por alguns dias, o Detran e o Poupatempo funcionarão em fase de teste, com atendimento ao público. Esta fase de testes estava prevista para ter início na quarta-feira, dia 2, e teve de ser adiada devido à pandemia da Covid-19, pois houve um atraso dos prestadores de serviços contratados pelo Poupatempo que ficaram responsáveis pela execução dos projetos e montagem dos móveis e equipamentos.

Contratação

Nas últimas semanas, a Gazeta foi procurada por moradores que perguntaram a respeito de como foi o processo de seleção das pessoas que vão trabalhar no local. Ao todo, foram contratados 10 trabalhadores. O jornal contatou a prefeitura para saber como foi feita a contratação e se por parte do município foi gerado algum emprego para a unidade. Conforme o informado, a contratação foi feita pelo Poupatempo e da parte do município não houve contratação.

A Gazeta procurou, então, a Assessoria de Imprensa do Poupatempo e questionou como foi feito esse processo seletivo das pessoas que foram contratadas para trabalhar em Vargem. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.