Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Márcio Renato de Carvalho, conhecido como Porto, aos 49 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Deixou a esposa Rita de Cássia Ramos; os filhos João Victor, Rubia Helena, Ana Laura e Isabela; o genro Mateus; os netos João Miguel, Lorena e Maria Júlia; a sogra Antônia; o tio Aristides; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Municipal de Porto Ferreira.

Faleceu Aladin Cavalcante dos Reis, aos 67 anos de idade, no dia 3 de

fevereiro. Deixa a esposa Magda Helena Prates, a mãe, filhos e netos. Foi sepultado no dia 4, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rubens Cláudio Destro Mandoni, aos 77 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Deixa a esposa Maria Trevisan Mandoni; os filhos Susi e Rubens; o genro Josuel, a nora Karina; os netos Guilherme, Ana Laura, César; Lucas e Débora; o bisneto Vítor Hugo; os irmãos Regina, Rosa, Rui e Bosco. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos Cavelagni, aos 74 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixa a esposa Benedita Batistão Cavelagni; os filhos Lucinéia, Rafael, Rosana, Luciana e Renata; nora, netos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Bianchetti, aos 90 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Deixa a esposa Consuelo Ribeiro Bianchetti; as filhas Aparecida e Luzia; os genros Daniel e Osmar; os netos Weslei, Fael, Fábio, Fabiel, Gabriel, Tiago, Viviane, Luís Fernando e Leandro; os bisnetos Jeferson, Tairone, Kaila, Ketila e Kailon; e os irmãos Romeu e Natalino. Foi sepultado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Sérgio Ribeiro, aos 56 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Deixa a esposa Maria Cristina Coracini Ribeiro; a irmã Selma; o cunhado Carlos Roberto; a cunhada Evânia e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Ramos Passoni, aos 71 anos de idade, no dia 01 de fevereiro. Era viúva de Agenor Passoni, deixou os filhos Jamil, Jaime, Marli e Luciana; os genros Valderi e Silvio; os netos Welbster conhecido como Branco, Lucas, Jhenifer, Jaime Henrique, Leonardo, Mariane e a neta de consideração Mariana; os bisnetos Luís Henrique, Thalles, Pedro, Thayla, Pietra, Lorena, Lorena Arrigone Passoni e Anni Carolina. Foi sepultada no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mário Ferreira de Almeida, aos 65 anos de idade, no dia 01 de fevereiro. Deixa a esposa Sônia Luísa Marcelo de Almeida; os filhos Amanda Gabriela e André Luís; genro; nora; netos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria Aparecida Queoquetti Vidal Pacheco, aos 73 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Era viúva de Paulo Jacintho Pacheco; deixou os filhos Lucelena, Fernando, Márcio e Isabela; os genros Lusiel e Tiago; as noras Edleuza e Mônica; os netos Paulo, Juliana, Regiane, Rafael e Fernando e bisnetos. Foi sepultada no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Francisco Rosa, aos 86 anos de idade, no dia 29 de Janeiro. Deixou a esposa Joana Maria Francisco; os filhos Ricardo, Regina, Márcia e Marcelo; os genros Ronaldo e Daniel, as noras Gildeci e Luciana; os netos Heloá, Hayré, Haiady, Hayshá, Rayane, Eitor, Hevelyn, Tainá e Jhones; e os bisnetos Lorenzo, Logan e Arthur. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laércio Moraes, aos 68 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou as irmãs Ivani, Haide e Silvia; os cunhados Mário, Luís e Hélio e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Renilde da Silva Fernandes, aos 65 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixa a mãe Argentina Pereira da Silva; o marido Antônio Fernandes; os filhos, Melquesedeque, Lion e Lucas; as noras Silmara e Vanessa; a neta Laís, e irmãos. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Renata Raimundo, aos 43 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixa a mãe Luzia Jesus de Lino; o marido Emerson Francisco de Souza; os filhos Everton e Francieli; a neta Iasmin; as irmãs Geni, Sônia, Márcia e Rosana; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Arlindo Felice, aos 81 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Romero, aos 63 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Norival Bassega de Paula, conhecido como Vavá, aos 67 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Deixa os filhos Alexandre e Daniela; os irmãos Walter, Osvaldo, João Batista, Edson, Cleusa, Marta, Josiane, Vilma, Rosana, Simone e Verônica. Foi sepultado no dia 4 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marina Alves Elisa, aos 59 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Deixa os filhos Flávia e Carlos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elisabeth Ferreira, aos 67 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Deixou os pais Aparecida da Silva e José Ferreira; os irmãos José, Paulo Vitor e Maria Helena. Foi sepultada no dia 2 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Madalena Martin, aos 87 anos de idade, no dia 01 de fevereiro. Deixa os irmãos José e Luzia. Foi sepultada no dia 01 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neusa Helena Gomes, aos 53 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Deixa a mãe Helena Apparecida Alves; os filhos Joelma, Leandro, Jussemar e Jonas; e netos. Foi sepultada no dia 01, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria da Silva Ezequiel, aos 95 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixa os filhos Maria de Loudes, Rosa Sati, Maria Olímpia, Terezinha de Fátima, Rafael, Silvio, Gabriel e Rosenir; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo Celso da Silva, aos 54 anos de idade, no dia, 28 de janeiro. Deixa a esposa Cleusa Batista Coelho da Silva; as filhas Elen, Duelen e Julielen. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Vítor de Souza, aos 87 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Deixa os filhos Antônio, Maria Aparecida, Maria Regina, Donizete e Lucas. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gustavo Augusto da Costa Jorge, aos 19 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Deixa os pais Kelma Aparecida da Costa e César Donizete Jorge. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Armelinda Moreira Prado, aos 76 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixa os filhos Tatiana, Carlos e José Carlos. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Rubens Vieira dos Santos, aos 71 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Deixa a mãe Olga Puglieri dos Santos; a esposa Silvia Elena Vieira dos Santos; os filhos Antônio, Fernanda, César e Marcos Vinícios; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Gerônimo Filho, aos 69 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixa a esposa Maria Aparecida da Silva Gerônimo; as filhas Silmara, Simone e Suely e netos. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luzia Maria Gomes Rodrigues, aos 76 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixa a filha Luciana e o neto Rodrigo. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Oreslinda Pereira dos Santos Marson, conhecida como Nenzinha Marson, aos 93 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Deixa os filhos, Gamalher, Sueli, Joel, Ângela, Daniel, Odalício, Rosemeire; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu João Carlos de Lima, aos 60 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

