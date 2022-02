Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

O médico ortopedista Raul Rodrigues Baía Filho sempre foi um entusiasta da boa música brasileira. Leitor, conhecedor e admirador dos clássicos da música popular, propôs-se a escrever uma coluna para o jornal Gazeta de Vargem Grande, onde apresentará aos leitores do jornal, alguns dos principais gênios da Música Popular Brasileira.

Dolores Duran

Nascimento: Rio de Janeiro, 7 de junho de 1930

Morte: Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1959

A genialidade de Dolores Duran, nascida Adileia Silva da Rocha, de infância pobre, mostrou-se logo cedo. Era uma criança esperta, aprendia tudo sozinha. Ela comprava dicionários de bolso que vinham com a pronúncia escrita. A única coisa que teve um pouco foram aulas de inglês. “Um dia, a professora ligou para a minha mãe e disse eu não precisava daquilo, estava gastando dinheiro à toa, pois falava inglês tão bem quanto ela”.

Dolores Duran foi compositora, cantora e instrumentista. São de sua autoria: “A noite do meu bem”; “Por causa de você” (em parceria com Tom Jobim, sendo a letra de Dolores Duran); “Fim de caso”, “Estrada do Sol (com Tom Jobim); “Ideias erradas (com Ribamar), dentre outras. Em apenas quatro anos, compôs pelo menos 15 clássicos de nosso cancioneiro.

Faleceu aos 29 anos por complicações de cardiopatia (febre reumática que adquiriu aos 8 anos de idade). Seu legado para a MPB ficará para sempre. “Dolores, onde você estiver, muito obrigado por tudo que fizeste pela nossa música”.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho