Inscrições do Concurso Público se encerram na quinta, dia 10

As inscrições do Concurso Público nº 001/2022 da Prefeitura de Vargem se encerram às 16h da quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Com taxas de R$ 50,00 a R$ 80,00. Elas devem ser efetuadas através do site www.conscamweb.com.br.

As vagas são para Agente Comunitário de Saúde – ESF VI, Agente Comunitário de Saúde – ESF I, Agente Comunitário de Saúde – ESF XII, Coletor de Lixo, Agente de Fiscalização, Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Técnico em Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico Angiologista/ Cirurgião Vascular, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico – ESF, Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Médico Urologista e Terapeuta Ocupacional.

Cargos e requisitos

Para as três vagas de Agente Comunitário de Saúde, a carga horária semanal é de 40 horas e o salário base é R$ 1.375,91 e entre os requisitos estão ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que atuar. Para Coletor de Lixo, são duas vagas, a carga horária semanal é de 40 horas, salário base de R$ 1.246,87 e requisito de ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano).

Para quem tem ensino médio completo ou técnico há vagas para Agente de Fiscalização, com salário base de R$ 1.775,76 e o requisito pedido é conhecimentos básicos em informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria A/B ou superior.

Também há vaga para auxiliar de saúde bucal, salário base de R$ 1.558,16 e é exigido ensino médio completo ou equivalente e curso de auxiliar em saúde bucal, com respectivo registro no conselho de classe. Para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, é requisito ensino médio completo ou equivalente e Curso Técnico em Segurança do Trabalho, com registro no conselho de classe e o salário base é de R$ 2.083,63.

Para os cargos de candidatos com ensino superior, há vagas para Engenheiro de Segurança do Trabalho, carga de 30 horas semanais e salário base de R$ 3.079,43. É requisito graduação em Engenharia, com diploma registrado pelo órgão competente, especialização na área de Segurança do Trabalho e registro no conselho de classe.

Há também vaga para Terapeuta Ocupacional, para uma carga horária de 30 horas semanais e salário base de R$ 3.002,48. O requisito é ter graduação em Terapia Ocupacional, com diploma registrado pelo órgão competente e registro no conselho de classe.

Médicos

O concurso também oferece vaga para médicos de especialidades como angiologista/cirurgião vascular, cardiologista, neurologista, neuropediatra e urologista. A carga horária semanal é de 15 horas e o salário base é de R$ 6.482,70. Para o cargo de clínico geral, a carga de trabalho é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 6.482,70 e para o de médico ESF, a carga é de 40 horas semanais e o salário base, R$ 12.368,94.

Os requisitos para as vagas de médicos são graduação em medicina, com diploma devidamente registrado pelo órgão competente, especialidade na área exigida e registro no respectivo conselho de classe.

Seleção

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos e prova prática para o cargo de Coletor de Lixo.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. Inicialmente, o exame está previsto para o dia 20 de março de 2022, a partir das 9h, horário em que serão fechados os portões.

A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 24 de abril. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os candidatos mais bem habilitados na prova objetiva, conforme estabelecido no edital, e será divulgada no mural da Prefeitura e nos sites www.vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br.