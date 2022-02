Lives encerram as ações de contrapartida da Lei Aldir Blanc

A dupla André e Tiago e banda e a Banda Bergson se apresentaram em transmissões ao vivo pela Internet na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, encerrando assim as contrapartidas de 2021 dos artistas cadastrados para os benefícios concedidos pela Lei Aldir Blanc, dentro do Criando Cultura.

De acordo com a diretora municipal de Cultura e Turismo, Márcia Iared, no auditório da Casa da Cultura aconteceram oficinas e lives preparadas para o atendimento da lei na parte de artesanato, com montagem de cenário e outras ações parceiras.

As oficinas de artesanato foram realizadas durante a semana e nos dias 27 e 28 foram os shows, muito bem recebidos pelo público. “André e Tiago e seus músicos agitaram a quinta-feira, com boa receptividade de interação com os internautas. Na sexta-feira, com o maravilhoso flashback da tradicional Banda Bergson, que por mais de 40 anos vem tendo grande receptividade pública e a agenda disputada, que só a pandemia abalou”, disse Márcia.

Conforme observou a diretora, as duas apresentações foram das melhores no estilo, gerando grande envolvimento do público não só pela qualidade das duplas, mas pelo excelente repertório dentro do estilo de cada apresentação. “Na nossa função, além de garimpar e dar oportunidades para nossos talentos já instituídos, damos destaque também aos novos, como no caso da apresentadora Verônica, que demonstrou boa capacidade de comunicação, agradando com seu sotaque carioca”, disse.

Nas apresentações, ainda participaram membros do Conselho Municipal de Cultura, para comentar esta e outras ações. Foram entrevistados Sandra Anselmo e João Artur Tomaz. “Parabéns a todos, destacando aqui nossa reduzida, mas dedicada equipe da Cultura, que sob a coordenação do Lucas responsável pelas ações desde o cadastramento das pessoas, cuidou para que o resultado técnico fosse o melhor possível. Nossos agradecimentos também ao Angelino e Carol pelas filmagens e transmissão e Assessoria de Comunicação. Sem o trabalho contínuo da coordenação, sem a dedicação e cuidado dos demais membros da equipe, por certo não aconteceria a boa qualidade necessária”, agradeceu Márcia.

“Obrigada a todos pela segurança com que enfrentaram este desafio, bem como ao Dj Marquinho, na iluminação e sonorização, DJ Clovinho e Airton Sapão, decoração de Simone Anadão que realizaram essas contrapartidas, beneficiados pela Lei Aldir Blanc, graças a Deus, bem sucedida ação que animou estas noites chuvosas de janeiro”, disse a diretora.

Ela seguiu agradecendo ao Conselho de Cultura, na pessoa da presidente Patrícia Cavalheiro e aos colaboradores que foram citados nas lives. “Obrigada a confiança do prefeito municipal, lembrando sempre da grande verdade constatada nos últimos simpósios de cultura: cada Real que se investe em Cultura, representa menos pessoas nas portas de hospitais e prisões”, afirmou. “Sintam-se reconhecidos todos aqueles que por falta de memória não foram aqui citados, mas que de alguma forma colaboraram para que tudo chegasse a bom termo”, finalizou Márcia.