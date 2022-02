Skatistas adotaram a pista da Barragem Eduíno Sbardellini

A pista de skate Fernando Cafezeiro, da Barragem Eduíno Sbardellini, de Vargem Grande do Sul, foi adotada por um grupo de skatistas, por meio do programa Adote um Bem Público, da Prefeitura Municipal.

No dia 13 de dezembro foi assinado um termo de colaboração para recuperação, manutenção e preservação da área pública de uso comum. A adoção ocorreu pela empresa Rebell Company, empresa de João Paulo Barbosa Radaeli, conhecido como Joãozinho Radaeli, junto à Comissão dos Skatistas de Vargem Grande do Sul.

O Programa Adote um Bem Público é uma parceria, onde a prefeitura também poderá colaborar com o responsável pela adoção na administração do bem adotado, inclusive com a cessão de materiais, equipamentos entre outras coisas. Esse tipo de parceria com a administração pública é muito importante, conforme destacou a prefeitura, pois assim é possível manter as áreas verdes do município e trazer melhora na qualidade de vida da população.

A parceria tem como objetivo a reforma e pintura dos obstáculos, adequação e melhorias para a prática do esporte e a limpeza periódica do local. À Gazeta de Vargem Grande, Joãozinho Radaeli, fundador e presidente da Comissão dos Skatistas da cidade, explicou o que o motivou a adotar o local.

“A falta de suporte e estrutura e pelo fato da pista ter sido construída de forma inadequada, causando diversos problemas, impossibilitando de ser utilizada. Resumindo, ela foi mal feita”, contou.

Ele informou quais os projetos previstos para o espaço. “De imediato a reforma, depois alguns projetos sociais, entre eles, campeonatos onde reuniremos grandes nomes do skate nacional, skatistas profissionais. Outro projeto será a escola de skate para iniciantes, com o intuito de incentivar cada vez mais nosso esporte”, relatou.

Na ação, além de Joãozinho, também estão envolvidos Bruno C. Daloca, Carlos Eduardo Martins, o Kadu, Luís Gabriel Bertoloto, Leonardo Batista, Guilherme Brunetti Nicolau, Caio Rosselini e muitos outros skatistas de Vargem.