Canil da GCM tem nova viatura

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul tem nova viatura, que já está sendo utilizada nas suas atividades diárias.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua página no Facebook, o veículo foi conseguido por meio de pedido junto à Receita Federal do Brasil, que fez a doação para o município.

O veículo é da marca Jeep, modelo Wrangler, avaliado em aproximadamente R$ 110 mil. A GCM tem três membros com treinamento em adestramento de cães: Charles, Rogério e Rafael, e possui no seu canil quatro cães, sendo Scotty, Zaya, Raposa e Iron.

Crédito: Reprodução FacebookLegenda: Adestrador GCM Charles e o cão Scotty junto a nova viatura