Cooperbatata realiza Dia de Campo de Milho

A Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata) recebeu produtores e empresas especializadas no último sábado, dia 29, em seu tradicional Campo de Milho. O evento aconteceu na Fazenda Campo Vitória, onde os participantes seguiram as medidas de prevenção à Covid-19.

A produção de milho é de grande importância tanto para os pequenos como também para os grandes produtores, gerando renda durante as safras que ocorrem no ano. Tem venda sempre assegurada, uma vez que é matéria prima na produção de proteína animal e produção de alimentos, sendo utilizado também nas cadeias produtivas das grandes indústrias de proteína animal.

Usado na rotação entre outras culturas, cumpre um papel importante dentro do sistema de produção de grãos, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.

Com o Dia de Campo de Milho, a Cooperbatata procura contribuir com novas técnicas e uso de insumos, visando o aumento de produtividade de seus cooperados. Foi o que aconteceu no evento, que contou com os envolvidos na cadeia produtiva do grão, onde puderam trocar experiências e conhecerem novas técnicas e novos produtos usados na produção do milho.