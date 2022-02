Escolas iniciam o ano letivo com aulas 100% presenciais

As escolas de Vargem Grande do Sul estão iniciando o ano letivo de 2022. Na última semana, as escolas das redes de ensino particular e estadual já voltaram às atividades. Os primeiros alunos a retomarem as aulas foram os das escolas particulares, na segunda-feira, dia 31. Na quarta-feira, dia 2, foi a vez das escolas estaduais darem início ao ano letivo

A diretora da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Elaine Cristina Felipe Pinheiro, pontuou que o retorno das atividades foi bem tranquilo. “Nós tivemos cinco dias de planejamento para essa nova fase do GG, que agora é de ensino integral, mas foi bem tranquilo”, disse.

Ela contou que foi feita uma reunião com pais e responsáveis na segunda-feira, dia 31, para orientações sobre o início do ano. “Foi lembrado dos protocolos e todos os cuidados para esse retorno seguro. A reunião foi em formato virtual, como acontece desde 2020”, ressaltou.

O retorno contou com 100% dos alunos presenciais, mesmo a escola passando por obras. “A escola será toda repaginada, serão realizadas reforma na parte elétrica, pisos e pintura, a escola ficará linda”, pontuou.

Rede municipal

A rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul está com tudo pronto para receber os cerca de 3.500 alunos para o início do ano letivo de 2022. A volta às aulas está marcada para segunda-feira, dia 7, com a distribuição dos kits de materiais escolares e uniformes para os alunos. O município também fornecerá as apostilas do sistema Set Brasil, da Editora Moderna.

O Departamento de Educação informa que as aulas serão em formato 100% presencial, respeitando os protocolos de prevenção a Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel 70%. Nas salas de aulas e demais espaços escolares será realizada a desinfecção diariamente.

A diretora de Educação, Renata Taú informou que apesar do calendário de matrículas ter se encerrado, os pais que não realizaram as matrículas dos seus filhos em idade escolar podem procurar a escola mais próxima da residência para realizá-la o mais rápido possível, pois assim já poderão iniciar as aulas na próxima semana. Os alunos que estão vindo de transferência também devem procurar a escola antes do início das aulas. “Solicitamos que os alunos que já receberam a vacina contra Covid-19 enviem cópia do comprovante para a escola”, disse.