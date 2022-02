GCM detém homem que tentou roubo no Jd São José

A Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul deteve no dia 30, um suspeito de roubo.

Segundo o informado, no dia 30, uma equipe da corporação estava em patrulhamento quando uma senhora pediu que a viatura parasse e em conversa com os GCMs, informou que havia sido abordada por um homem no portão da sua casa, quando estava chegando da feira e anunciou que era um assalto, empurrando-a para dentro da residência na tentativa de roubar a sua bolsa.

A vítima correu para o seu quintal, gritando e o criminoso desistiu, saindo correndo. Ela informou as características do rapaz aos GCMs e as acabaram localizando o suspeito a um quarteirão da casa da vítima. ele foi levado até a moradora, que não teve dúvidas em reconhecê-lo como o autor da tentativa de roubo.

Ele foi conduzido levado até a Delegacia de Polícia Judiciária de São João da boa vista, onde foi preso. Participaram da ocorrência o subinspetor Garcia e os GCMs Daniel, Toneto e Gelabert.