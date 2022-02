PM de Vargem prendeu procurado por tráfico e sequestro

De acordo com o informado pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, durante patrulhamento na tarde do dia 31, a equipe do cb Thomaz e sd Amauri avistou o suspeito, já conhecido pelo envolvimento com diversos crimes na cidade. Ao perceber a presença policial ele demonstrou um certo nervosismo, mudando repentinamente a direção em que caminhava.

Ele foi parado pelos policiais e com ele, nada de irregular foi encontrado. A equipe checou seus dados pessoais via Prodesp e também nada foi constatado. Porém o detido estava nitidamente tenso, e durante a entrevista policial, após cair em algumas contradições, comentou que morou por um tempo em Sacramento (MG).

Assim, os policiais entraram em contato com a PM mineira e após nova pesquisa foi constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão em regime fechado por uma condenação de 12 anos pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas.

Após ser informado sobre o mandado, o homem começou a se exaltar, demonstrando claramente a intenção de fuga, conforme relataram os policiais. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vargem grande do Sul, onde foi acompanhado por sua irmã e seu advogado.

Após a autoridade de plantão Dr Ivan Luis Constâncio tomar ciência dos fatos, foi dado cumprimento ao referido mandado, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.