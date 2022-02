Polo da Univesp vai continuar no mesmo endereço

Recentemente, a administração municipal mudou o Gripário, que atende principalmente as pessoas com sintomas de Covid-19 e outras doenças respiratórias, para funcionar junto ao prédio da Escola Gilda Bastos, localizada na Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha, onde está instalado o polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Em resposta às perguntas formuladas pela Gazeta de Vargem Grande se o polo iria mudar de local, a prefeitura afirmou que o prédio vai retornar para a Univesp.

Universidade pública estadual, gratuita, a Univesp é destinada a oferecer cursos de educação à distância, sendo mantida pelo governo do Estado em parceria com os municípios. O Polo de Vargem Grande do Sul oferece aos alunos atualmente os cursos de Letras, Pedagogia, Matemática, Engenharia da Computação e Produção e Gestão Pública.

Ao ser perguntado como a administração vê os cursos à distância para os estudantes de Vargem e se tem alguma política para desenvolver a área, a resposta da prefeitura foi que “praticamente todas as instituições de Ensino do País estão oferecendo cursos à distância e que isso é uma tendência para o futuro”.

Sobre o futuro da Univesp em Vargem, foi respondido que a tendência a cada dia é o incremento dos cursos à distância. Sobre a possibilidade de trazer mais cursos à distância e de outras universidades ou escolas profissionais para oferecer aos estudantes de Vargem, foi dito que por parte da Univesp, a administração depende do governo do Estado a fornecer novos cursos e manter os que o município já conseguiu. “Vamos trabalhar para que novos cursos possam ser trazidos para o município”, informou o Executivo.

Aproximadamente 200 alunos estudam no polo de Vargem, sendo que para 2022, a instituição ainda não recebeu da Univesp quantos alunos estudam em cada curso. As aulas virtuais deste ano já começaram e as provas terão início na segunda quinzena deste mês de fevereiro. As aulas estão sendo realizadas normalmente de forma on-line com apoio da orientadora de polo, quando necessário.

Univesp

O polo da Univesp de Vargem está sob a responsabilidade do departamento de Desenvolvimento Econômico do Trabalho e a responsável é a orientadora Ana Cláudia de Almeida Campos. Embora a universidade ainda não disponibilizou o calendário com novas datas para o vestibular de 2022, no site da Univesp a informação é que ainda neste mês de fevereiro será divulgado o cronograma, sendo que está previsto o ingresso dos alunos para agosto de 2022.

Segundo o site da Univesp, serão ofertadas mais de 30 mil vagas no Estado, destinadas a nove cursos: Licenciaturas em Pedagogia, Letras, Matemática, Bacharelados em Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, e os novos, em Administração e Processos Gerenciais.

Indagado quantos alunos já se formaram pelo Polo de Vargem e em quais cursos, a prefeitura informou que não possuí esse número ainda, tendo em vista que muitos alunos estão concluindo seu TCC e alguns estão aguardando a Univesp para Colação de Grau. “Os números de formandos serão informados pela Univesp após a conclusão”, afirmou o departamento de Comunicação da prefeitura.

Investimento

Outra questão levantada pelo jornal, é sobre qual a previsão de investimento por parte da prefeitura no fortalecimento do polo de Vargem, sendo informado que “o prédio onde está localizado a Univesp atende as necessidades dos alunos e as exigências estabelecidas no convênio, portanto será mantido o atual investimento, ou seja, o prédio, a estrutura pedagógica existente, equipamentos e uma servidora”.

A Gazeta de Vargem Grande também perguntou como a administração analisa o papel da Univesp nestes anos em que o polo foi implantado em Vargem e quais os planos para o futuro, sendo informada que “a Univesp possui papel extraordinário na formação dos nossos jovens a exemplo daqueles que já terminaram os cursos e já estão trabalhando”, concluiu a prefeitura.