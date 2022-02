Seis pessoas ficaram feridas após explosão em lanchonete em São João da Boa Vista

Uma lanchonete no Centro de São João da Boa Vista explodiu na noite de sábado, dia 29, por volta das 21h. No total, seis pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros conteve o incêndio e socorreu as vítimas, com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também compareceu ao local.

Reportagem publicada pelo jornal O Município, durante a apuração do caso, informa que a Polícia Civil conseguiu coletar o depoimento de uma das vítimas. Rogério Joaquim Messias, 37, é filho do proprietário da lanchonete, Roque Messias Neto, e relatou que estava trabalhando na hora do acidente. De acordo com o rapaz, em dado momento, iniciou um vazamento do gás que abastece a chapa de lanche.

Ele e seu irmão Rovilson Roque Joaquim Messias tentaram conter a vazão que ocorria pela mangueira, a qual desconectou-se do encanamento. Eles ainda tentaram fechar a válvula que regula a liberação do gás, logo acima do botijão, porém, estava emperrada, não sendo possível estancar o vazamento, o que levou a explosão.

Cinco vítimas foram levadas para a Santa Casa Carolina Malheiros com queimaduras. Segundo o G1, no início da noite de domingo, dia 30, o hospital informou que três vítimas ainda continuam internadas no local e duas, uma de 40 e outra de 60 anos, foram transferidas para hospitais de Limeira e Bauru, que são referências para o tratamento de vítimas de queimaduras. Outra vítima que foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves, foi atendida e liberada.

O caso foi registrado como lesão corporal e explosão pela Delegacia Seccional, que requisitou perícia. A Polícia Militar isolou o local para realização de perícia. Após, os policiais foram à Santa Casa para pegar as versões das vítimas e da testemunha acerca do ocorrido, sendo ouvida apenas uma vítima, devido a gravidade das queimaduras das outras vítimas.