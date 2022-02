Mais um felino estrela a coluna Momento Pet da Gazeta de Vargem Grande.

Nesta edição, é a vez de apresentar Romeo Vicente Rios, o bichano de Tainá Rios.

O gatinho é uma mistura fofa de siamês com angorá e foi adotado por Tainá após um verdadeiro caso de paixão à primeira vista.

“Uma pessoa postou no Facebook que estava doando, me apaixonei por ele e adotei”, contou.

Desde então, a vida dos dois não é mais a mesma e juntos, vão construindo boas lembranças.

“Uma dessas lembranças boas é que apesar de ser gato, ele não teme a água, ama bolinhas e ama assistir desenho no celular”, contou Tainá.

Romeu já foi castrado e tem os horários para comer. Além disso, é escovado no mínimo três vezes ao dia e toma banho a cada 20 dias.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286