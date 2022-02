Jabuticaba de Casa Branca terá Denominação de Origem

O Governo Federal aprovou o projeto de extensão Jabuticaba e Derivados, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal de Casa Branca, de acordo com o Edital nº 63/2021, de Seleção de Projetos de Promoção às Indicações Geográficas e Marcas Coletivas.

“A busca da marca da jabuticaba sempre foi muito importante para Casa Branca. Estamos trabalhando arduamente para que as conquistas cheguem. A nossa jabuticaba vai ser reconhecida com muitos diferenciais e, com isso, daremos um grande salto nas produções e até no turismo local”, comentou a diretora de Desenvolvimento Econômico, Adriana Oleto.

Sob a coordenação do professor doutor Gilson R. Marcomini, do campus São João do Instituto Federal São Paulo, o objetivo do projeto é que os produtores de jabuticaba e seus derivados, localizados em Casa Branca, possam solicitar o registro de Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem (DO) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que foi aprovado.

Os projetos são financiados pela Setec/MEC, com bolsas que serão executadas pela Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.

Casa Branca tem muita história com a produção da fruta. A cidade apresenta inúmeras propriedades que cultivam a fruta há décadas, bem como a produção de mudas, desde o início do século XX. São produzidos desde mudas até o cultivo e beneficiamento dos frutos, por cerca de 45 produtores rurais. Além disso, também são produzidos e comercializados derivados, como licores, geleias, fermentados, doces, etc., produzidos de forma artesanal e com destaque na região.

Por essa longa história, foi instituída a festa anual da jabuticaba, cuja primeira edição data do final da década de 1920, quando algumas mulheres prepararam pratos tendo a fruta como ingrediente principal. Entretanto, há 5 anos o Festival Gastronômico da Jabuticaba ganhou projeção nacional e hoje é referência para os amantes da fruta. O prefeito Marco César Aga destaca o olhar da gestão municipal a esse tema. “Desde que assumimos a gestão, sempre olhamos a jabuticaba com carinho. Sempre soubemos que poderíamos explorá-la de forma estratégica e é o que está sendo feito. Casa Branca já é reconhecida como Capital Estadual da Jabuticaba e agora dá mais um importante passo. Parabéns a todos os envolvidos. Seguimos firmes para elevar o nome da cidade a nível nacional e até mundial”, ressaltou.