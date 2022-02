Nosso produto, a informação

Muitas pessoas indagam qual o papel de um jornal nos dias atuais onde parece reinar a Internet e todas as informações nela contida. Quando se pensa em jornal, logo vem a imagem do jornal impresso, em papel. Na verdade, o jornal impresso é só um veículo para levar às pessoas o principal produto que uma empresa de jornal produz, que é a notícia, a informação jornalística, com responsabilidade de quem a edita.

A Gazeta de Vargem Grande produz notícia e a leva aos seus leitores nos dias atuais tanto pelo jornal impresso, que circula todos os sábados há mais de 40 anos em Vargem, como também pela Internet através de seu site ou nas redes sociais como o Facebook ou Instagran.

A boa informação é muito importante e ela pode ser algo bem simples. Ao abordar a situação da rodoviária de Vargem Grande do Sul, a Gazeta de Vargem Grande fez uma extensa matéria a respeito, começando pela leitora do jornal que fez as suas críticas, ouviu os responsáveis pela rodoviária, no caso a prefeitura municipal, ouviu a Guarda Municipal sobre a segurança do local, entrevistou as empresas de ônibus que utilizam do bem público e publicou toda a matéria tanto no jornal impresso que circulou na última edição, como também nas suas páginas mantidas na internet.

A matéria intitulada “Falta de atendimento na rodoviária gera crítica”, além de atingir os milhares de leitores do jornal impresso, alcançou pelo Facebook mais de 19 mil pessoas, teve 318 curtidas, gerou 180 comentários e 20 compartilhamentos.

Só para os leitores terem ciência da importância da informação, a publicação de uma tabela contendo os horários e os destinos dos ônibus que passam por Vargem Grande do Sul, também publicada pelo jornal, resultou em mais de 15 mil pessoas alcançadas, 150 curtidas, com 38 comentários a respeito e mais de 80 compartilhamentos, sendo que a maioria elogiando a publicação.

Tudo isso para dizer que informação é tudo e que bastaria também à prefeitura e às empresas de ônibus que utilizam da rodoviária, colocar um cartaz no local dizendo quais os destinos e horários dos ônibus que servem o município, para atender também àquelas pessoas que infelizmente não leem jornal e tão pouco têm acesso à Internet.