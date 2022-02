Mais explicações

A lei que multa quem joga água pluvial na rede de esgoto já está na Câmara e gerou boa discussão entre os vereadores. Os vereadores Fernando Corretor (Republicanos) e Magalhães (DEM) pediram vistas do projeto e os diretores de Obras, Ricardo Bisco e o superintendente do SAE Celso Bruno foram convidados a prestarem maiores informações aos vereadores.

Multa

Recebeu maior discussão o valor das multas a serem aplicadas a quem no prazo de um ano não corrigir o problema. Segundo os vereadores, a população mais pobre deverá ser a mais atingida pela fiscalização se a lei for aprovada como está.

Perseguido

No final da primeira sessão ordinária de 2022, ocorrida terça-feira e que terminou muito tarde, por volta das 23h, o vereador Celso Itaroti (PTB) fez uso da palavra para comentar a decisão da Justiça que o inocentou em primeira instância na ação penal envolvendo o caso dos gabiões. Foi com base nesta denúncia que também foi pedida a cassação do ex-prefeito durante seu mandato. Segundo Celso, tudo foi devido a perseguição política contra sua pessoa.

Como ficaria?

Indignado, Celso perguntou como ficaria se os vereadores na época lhe tivessem cassado o mandato e agora ele sendo absolvido, como ficaria a questão? Ele agradeceu aos vereadores que votaram contra seu impeachment e criticou duramente os vereadores que na época fizeram as denúncias contra sua administração.

Conjunto da obra

Embora tenha sido absolvido em relação à denúncia do gabião, que ainda cabe recurso, o ex-prefeito Itaroti ainda responde pela mesma questão na área civil; em outro processo, já foi condenado a dois anos de prisão em primeira instância – cabe recurso – e responde a outras ações judiciais penais e civis propostas pelo Ministério Público por malversação do dinheiro público.

Qual o motivo?

Muitos amigos e políticos ligados ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) estão tentando entender qual o motivo pelo qual ele não enviou ainda para apreciação e votação dos vereadores, o reajuste dos servidores públicos municipais. O desgaste político que o prefeito vem sofrendo junto à classe dos trabalhadores municipais é evidente.

Lula na frente

Novas pesquisas eleitorais realizadas dão o ex-presidente Lula do PT com mais de 20% de vantagem sobre o segundo colocado, o atual presidente Jair Bolsonaro do PL. Lula insiste em ter o ex-governador Alckmin como seu vice e seu candidato preferido para o governo do Estado é o ex-prefeito Haddad de São Paulo. Haddad também lidera as pesquisas para governador de São Paulo, caso Alckmin não concorra ao cargo.

Gazeta errou

No editorial da semana passada, a Gazeta de Vargem Grande errou ao dizer que na maioria dos loteamentos novos da cidade, a metragem dos terrenos são de 6m de frente. Na verdade, o correto é 8m. O jornal pauta que no mínimo um terreno deveria ter 10m de frente. Caso para os vereadores pensarem e votarem quando da discussão do novo Plano Diretor do Município e outras leis que tratam do assunto.