Casinha da Via Crucis foi furtada

O motor, a bomba e a borracha que ficam guardados na casinha do monumento da Via Crucis, existente no início do trecho do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul, foi furtado na noite de terça-feira, dia 8.

De acordo com o informado pelo vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia, que é voluntário na iniciativa, um dos membros da Comissão da Via Crucis, o cuidador da terceira estação, Donizete, foi quem descobriu o crime.

“Na manhã de quarta-feira, dia 9, ele foi ao monumento pegar água para lavar a terceira estação. Chegando lá, ele viu o portão todo amassado porque tentaram estourar ele, mas como não conseguiram, fizeram um buraco atrás da caixa d’água e levaram o motor e a borracha”, lamentou.

Conforme explicou, o motor é pequeno, de meio cavalo, usado pela Comissão da Via Crucis e os cuidadores para regar as plantas e lavar o monumento e estações.

A Comissão da Via Crucis pede para que caso alguém saiba do paradeiro, avise um dos membros. “Por favor, se alguém souber do paradeiro desses itens e puder nos ajudar a encontrar, porque é muito importante”, finalizou.

Os munícipes com informações sobre os itens furtados podem ligar para o Serginho pelo número (19) 99156-7320.

Fotos: Divulgação Via Crucis