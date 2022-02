Centenário da emancipação terá missa e sessão solene

As comemorações oficiais do centenário da emancipação política de Vargem Grande do Sul, que será celebrado no dia 24 de fevereiro, estão sendo definidas pela comissão designada pelo presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) junto com representantes da prefeitura.

Na sexta-feira, Paulinho e a comissão composta pelos vereadores Canarinho (PSDB), Célio Santa Maria (PSB) e Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), além da servidora do Legislativo, Edilaine Pavani, se reuniram com a diretora de Cultura, Márcia Iared e o assessor Lucas Buzato, para debater alguns detalhes da celebração oficial.

Paulinho ressaltou a Gazeta, que não haverá festa e sim uma sessão solene comemorativa, que será realizada no dia 24 de fevereiro, às 19h30, na SBB. Haverá também a celebração de missa solene em ação de graças, no dia 26, às 19h, na Igreja Matriz de Sant’Ana. Após a missa, haverá uma apresentação musical.