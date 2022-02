Polícia Civil prende receptador com veículo e ferramentas furtadas de obras na cidade

A equipe da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, sob o comando do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, realizou nesta sexta-feira, dia 11, diligências com o objetivo de encontrar uma pick up furtada Fiat Strada em Vargem no dia 29 de janeiro, além de ferramentas utilizadas em construções subtraídas de diversos conteiners em obras pela cidade.

“Durante as diligências, identificamos um suspeito com diversos antecedentes criminais por furtos, roubos, receptação e tráfico de drogas, sendo o mesmo membro de uma facção criminosa. Apuramos ainda que o investigado havia se mudado desta cidade há poucos dias e estaria residindo em uma chácara no município de São João da Boa Vista”, explicou o delegado.

Após localizarem a chácara, os policiais encontraram o veículo furtado, sendo que naquele momento o suspeito não estava lá. A equipe aguardou sua chegada, porém ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir e mesmo sendo contido, acabou resistindo à prisão, sendo necessário uso de força física para detê-lo.

O investigado acabou confessando ter adquirido aquele veículo sabendo que o mesmo era furtado, além de diversas ferramentas encontradas em sua chácara. Assim, além da caminhonete, foi possível identificar que 16 andaimes também eram produtos de furto, registrado em Vargem recentemente.

Ele foi preso e apresentado junto à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado Fabiano Antunes de Almeida ratificou a prisão, determinando sua prisão em flagrante por crime de receptação qualificada, uma vez que o investigado exerce atividade comercial informal de mecânica e funilaria. Assim, ele foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.