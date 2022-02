Poupatempo de Vargem teve boa procura durante a semana

A fase de teste de atendimento ao público no posto de Vargem Grande do Sul do Poupatempo teve início nesta semana. Na segunda-feira, dia 7, o pessoal do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já iniciou essa primeira etapa. Na quarta-feira, dia 9, outros serviços começaram a ser oferecidos, também em caráter de testes, que deve seguir por mais alguns dias.

Na quarta-feira, dia 9, umas das primeiras a procurar o atendimento foi Sueli Guidi, aposentada de 80 anos. Ela foi até o posto de serviços, pois precisava retirar uma via da identidade de seu marido, já falecido. À Gazeta de Vargem, ela comentou que ficou satisfeita com o atendimento. A aposentada foi instruída do que fazer e já foi atrás dos documentos necessários.

Nesse período, não será necessário fazer o agendamento do serviço pelos canais do Poupatempo na Internet e o morador pode se dirigir diretamente à unidade, que fica na esquina da rua Cel. Lúcio com a rua Silva Jardim. Durante a fase de teste, serão realizados serviços de emissão de atestado de antecedentes criminais, certidão de Carteira Nacional de Trânsito (CNH), pesquisa de débitos e restrição de veículos e solicitação de primeira e segunda via de RG, segunda via de CNH, CNH definitiva e renovação de CNH. Após esse período de testes, será necessário agendar horário.

O Poupatempo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.

Órgãos Municipais

Entre os serviços da prefeitura que já estão disponibilizados no Poupatempo, está atendimento ao público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). Com isso, os contribuintes não precisam mais se direcionar até a sede da autarquia, no topo do morro do Jardim Pacaembu, na antiga Estação de Tratamento de Água.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o objetivo é centralizar no local o máximo de serviços ao público possível, para evitar que os moradores façam deslocamentos desnecessários.

Segundo o explicado, os serviços municipais que serão centralizados no prédio são o Tributário, Junta Militar, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Banco do Povo, Posto do Sebrae Aqui, Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e o Cartório Eleitoral, que já está atendendo no local.