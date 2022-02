Mais de 2 mil casos de dengue foram registrados em SP neste ano

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 2.028 casos de dengue foram confirmados em janeiro deste ano em todo território paulista. As chuvas intensas registradas neste verão e o aumento da temperatura já preocupam em algumas regiões do interior, causando alerta para um possível surto da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.

Dados da Secretaria apontam que em 2021, foram registrados 143,9 mil casos de dengue e 66 mortes pela doença. Em 2022, até o momento, houve um óbito causado pela dengue. Em 2020, ano em que São Paulo teve um grande surto de dengue, ocorreram 195,8 mil casos e 144 mortes.

Os municípios que mais registraram casos no ano passado foram São José do Rio Preto e Tatuí, seguidos de São Paulo, Piracicaba, Santos, Marília, Cubatão, Fernandópolis, Campinas e Andradina.

Vargem teve 62 casos no ano passado

Com algumas cidades do estado já sofrendo com a proliferação da dengue, a Gazeta de Vargem Grande buscou saber sobre a doença em Vargem Grande do Sul.

De acordo com a prefeitura, a cidade ainda não registrou nenhum caso de dengue este ano. Foi informado ainda que, em dezembro, o município registrou cinco notificações da doença, sendo dois casos positivos. Ao todo, de janeiro a dezembro de 2021, Vargem somou 93 notificações, sendo que 62 foram confirmados com a doença e 31 negativados.

Ações

Quanto à realização de arrastão ou mobilização social, a prefeitura informou que a Vigilância Sanitária está realizando Avaliação de Densidade Larvária (ADL) para medir o índice de infestação larvária no município. “A partir desses dados será elaborado as estratégias de controle das arboviroses em ação”, disse.

A prefeitura pontuou que o combate à dengue está sendo alinhado ao combate da Covid-19. “Apesar de enfrentarmos a pandemia de Coronavírus com o trabalho incansável dos agentes de combate de endemias e agentes comunitários na estratégia de vacinação, não interrompemos as ações de controle e combate às arboviroses em nosso município”, comentou.

“Estão sendo realizadas visitas casa a casa, intensificação de ações em determinadas áreas, controle de pontos estratégicos e imóveis especiais, como também recebimento e fiscalização de denúncias de possíveis criadouros. O trabalho de prevenção e controle das arboviroses não para e se intensifica em determinadas épocas do ano”, finalizou.

Prevenção

De acordo com a secretaria de Saúde, as principais medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, são deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente; retirar dos quintais objetos que acumulem água; cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto; eliminar pratos de vaso de planta ou usar um que seja bem ajustado ao vaso; descartar pneus usados em postos de coleta das prefeituras.