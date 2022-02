Adolescente foi pego por tráfico e encaminhado à Fundação Casa

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu um adolescente por tráfico de drogas no Jardim Dolores, na quinta-feira, dia 10.

O Setor de Investigações da Unidade Policial vinha recebendo informações sobre o envolvimento do adolescente com o tráfico de drogas. Após algumas buscas para confirmar as informações, constataram que ele residia no mesmo local da venda de drogas.

A Polícia Civil apurou ainda, que há aproximadamente dez dias, a mãe dele teria ido trabalhar no estado de Minas Gerais e ele estaria residindo sozinho.

Na quinta-feira, dia 10, teve início a operação para pegar o jovem. Com viatura policial descaracterizada, a equipe vigiou a casa do adolescente, quando foi possível observar intensa movimentação de usuários de drogas que se aproximavam rapidamente do portão daquele imóvel, no qual há uma pequena abertura que permite contato com a pessoa que está do lado de dentro.

Considerando que o portão estava aparentemente trancado, aguardaram o momento em que o adolescente pudesse sair da casa, até que em determinado momento ele saiu e foi abordado portando uma porção de maconha.

Em seguida, foi realizada uma busca na casa, e no quarto do adolescente, dentro de um pote, foram localizadas 57 pedras de crack em três kits, 11 ependorfs (pinos) de cocaína, além da porção de maconha que estava nas mãos do adolescente.

Ao final, verificaram que contra o adolescente registra outras ocorrências relacionadas ao tráfico e associação para o tráfico de drogas e crime contra o patrimônio. Como ele não trabalha, não estuda e reside sozinho, razão pela qual ele foi encaminhado à Fundação Casa – Andorinhas, na cidade de Campinas.