Dia de Campo de Milho da Cooperbatata foi um sucesso

O engenheiro agrônomo Fábio Henrique de Oliveira relatou a importância do evento e da cultura para a região

A edição do tradicional Campo de Milho aconteceu no sábado, dia 29 de janeiro. Com realização da Cooperbatata e empresas parceiras, o evento ocorreu na Fazenda Campo Vitória – Pivô 18. Na ocasião, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram seguidos, como o distanciamento, uso de máscara e álcool gel.

O evento contou com a presença das empresas Agroeste, Forseed, Morgan, Pioneer e Syngenta que apresentaram suas variedades de milho aos presentes.

Pela Agroeste, foram apresentadas a AS1820 PRO3 e a AS1868 PRO3. A Forseed apresentou FS530PW, FS700PWU e FS575PWU. Já a Morgan, levou ao evento as variedades MG408PWU e MG618PWU.

A Pioneer apresentou a X35P618VYHR e a X35R925PWU / P3551PWU. Já pela NK Seeds, foram apresentadas a NK511 VIP3 TMT, a NK520 VIP3 TMT e a NK555 VIP3 TMT.

O engenheiro agrônomo da Cooperbatata, Fábio Henrique de Oliveira, comentou que a cultura é uma das principais da região, sendo de importância para o mercado regional e para a rotação de culturas. “Para a região, o milho é muito importante, ele já chegou a ser a segunda principal cultura depois da batata. Hoje, o milho perde um grande espaço não regionalmente, mas nacionalmente para a soja, pois a soja, devido ao seu alto preço, vem entrando nesse mercado de milho. Mas o milho, aqui pra nós, é muito importante, pois existem vários silos na região e o mercado de granjas é muito grande”, disse.

“Então, essa cultura é muito importante, nossa região já chegou a plantar de 30 a 35 mil hectares de milho, hoje, se reduziu muito, para menos da metade, sua importância entra também na rotação de culturas para o inverno, onde plantamos batata, milho, depois feijão, fazendo parte da sucessão de culturas favoráveis a rotação, em um ano você planta milho, no outro soja, depois batata ou cebola.

Ele pontuou a importância do evento para os cooperados. “O evento é importante para os cooperados devido a divulgação de novos materiais, pois o mercado de cereais hoje é muito dinâmico, muito rápido, e ano a ano saem novos híbridos com novas tecnologias e maiores produtividades. Para os cooperados, isso é uma vitrine, pois essas empresas que são nossas parceiras colocam esses materiais como amostra”, explicou.

“Alguns desses materiais são pré comerciais, que estão ainda em fase de lançamento, dando ao cooperado acesso ao híbrido, essa troca de informação, essas novas tecnologias são apresentadas aos nossos cooperados até mesmo antes de serem lançados comercialmente, isso para o cooperado é uma grande vantagem”, completou.

Fábio ainda comentou a importância do evento para a Cooperbatata. “A importância desse evento é grandiosa porque o intuito cooperativista é união, então essa troca de tecnologia e esse serviço prestado ao nosso cooperado, que é o que nos movimenta e nos dá energia para ajudarmos a região e a agricultura como um todo”, relatou.

Ao final do Campo de Milho, os presentes participaram de um churrasco seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19.