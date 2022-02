Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Humberto da Silva, aos 55 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixa o pai José Pereira da Silva; os irmãos Antônio, Aparecida Lafaiete e Adalberto; as cunhadas Rita de Cássia e Mara; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Olímpia Anselmo Barbosa – conhecida por Selma, aos 63 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou os filhos Genivaldo e Taísa; o genro Bruno; a nora Aparecida; os netos Isabelly, Arthur, Heloísa, Vitória e Daiane; os irmãos Ivone, Nadir, Rita, Eleni, Donizete, Messias e José; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roque Rabelo de Carvalho, aos 82 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Era solteiro; deixa sobrinhos e familiares. Foi sepultado no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Donizete Andrade, aos 53 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Era solteiro; deixou o pai Dimas de Andrade; os irmãos Veridiana, Divino e João Batista; o cunhado Amauri; as cunhadas Gilda e Lourdes; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 9 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Benedito Diogo, conhecido por Tine, aos 81 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Era viúvo de Neusa Maria Amaral Diogo; deixa os filhos Demétrius e Deborah; a nora Luciana; o genro Carlos; os netos Enrico, Rebecca e Asafe. Foi sepultado no dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Matildes Camargo de Freitas, aos 74 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Deixa o marido Sebastião Alves de Freitas; a filha Elaine; as netas Bianca e Beatriz; a bisneta Bethânia; irmãs e sobrinhos. Foi sepultada no dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu Jair Antônio Costa; aos 67 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Deixa a esposa Odiva Aparecida Pain Costa; os filhos Juciléia, Evandro, Eriberto e Adele; as netas Paloma Cristina, Vitória Eduarda e Valentina; e as irmãs Regina e Roseli. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastião Miqueleto, aos 78 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou a esposa Leonilda de Souza Miqueleto; os filhos Marcos Antônio e Mônica; a nora Adriana; os netos Davi, Bruno e Lorenzo. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Júlio Rodrigues, aos 86 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou a esposa Helena Rodrigues; as filhas Fátima e Vera; o genro Dinei; os netos Guilherme, Rafael, Natália, Ana Júlia e Gabriel; o irmão Carlos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orlando Bernardo, aos 84 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixa a esposa Carmela Menoni Bernardo; os filhos, Helena, Regina, Romildo, Laércio, Marlene, Reginaldo e Luciano; noras; genros; netos; bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Iolanda Cândida de Oliveira, aos 79 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Era viúva de Aparecido Rodolfo de Oliveira; deixa as filhas Aparecida, Maria Alice, Fátima, Nilce, Conceição e Isabel; os genros João Batista, Valdinei, Ednei, Juvenil, Celso e Osvaldo; os netos Isabela, Isadora, Juliana, Silvia Helena, Edmilson, José Augusto, Carlos Henrique, Luís Ricardo, Gisele e Gustavo; os bisnetos Tiago, Luís Miguel e Maria Cecília; os irmãos João, José Paulo e Maria; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério Municipal de Caldas – MG.

Faleceu Rosimeire de Fátima de Faria, aos 41 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Deixa os pais Cláudio Juventino de Faria e Rosentina Dias de Faria; tios e sobrinho. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Catarina Leoni da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Era viúva de Lourival Domingos da Silva; deixa o filho Carlos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Faleceu José Sartori Neto, aos 77 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixa os filhos Bruno, Juliana e Luciana; nora, genros e netos. Foi sepultado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Amaro dos Santos, aos 90 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixa os filhos Joana, José Antônio, Sandra, Rodrigo, Isabel, Vera, Regina, Silvia e Ângela; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Aparecido Costa, aos 69 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Deixa os pais Ana Cândido Coelho da Costa e Antônio Costa, os filhos Augusto e Luana, e a irmã Nilda. Foi sepultado no dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Leila dos Reis Mello, aos 91 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Foi sepultada no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Onofra de Paula Roque, aos 83 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixa os filhos Margoso e Maria José. Foi sepultada no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Bento Amaral, aos 95 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixa os filhos Luiz Sérgio, José Carlos, Silvana e Maria. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Carlos de Lima, aos 60 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Joaquim Ernesto Pedroso de Andrade Dias, aos 68 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.