GCM completou 30 anos

Um dos serviços públicos que enche a cidade de orgulho, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem completou 30 anos de atuação no dia 10. Ao longo dessas três décadas, a corporação foi somando atribuições, aumentando o efetivo – ainda que insuficiente perto da demanda – sendo melhor estruturada pelas administrações que se seguiram e atualmente é referência na região.

A história da GCM teve início no começo da década de 1990, quando o então sargento da PM Lauro Plínio Verona foi designado para implementar a corporação que foi instituída na gestão do prefeito José Carlos Rossi e teve apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil da cidade. Plínio foi o responsável por organizar e formar a nova unidade, elaborando apostilas com 13 matérias que foram ministradas aos guardas, como legislação, técnica policial, noções de direito, socorro de urgência, prevenção a incêndios, defesa corporal, armamento e tiro, entre outros.

Inicialmente a Guarda atuava com 14 homens que cumpriam jornada das 19h às 6h, e apenas uma viatura para os atendimentos à população, como socorro a parturientes, auxílio em calamidades, atendimento a acidentes, combate a princípio de incêndios, etc. Atualmente a GCM atende 14h e conta com 31 guardas e uma frota de sete viaturas, sendo três carros, duas motos, um veículo de resgate e um caminhão pipa, além de um barco.

Resgate

Ao longo dos anos, a GCM vem colecionando em sua história diversas homenagens, elogios e honrarias. Em 2003, os membros de sua corporação receberam o Prêmio da Ordem do Mérito da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul pelos bons serviços prestados à comunidade. No mesmo ano, juntou-se ao quadro da corporação o efetivo feminino.

No ano de 2002 foi criada a Unidade de Resgate, uma vez que na época não havia o Samu, e a população não possuía um socorro adequado às vítimas de urgências e emergências. Assim, a GCM foi destaque no Estado de São Paulo com esse serviço, sendo noticiado em todas as redes de comunicação, inclusive com reportagens muitas vezes destacadas nas páginas da Gazeta, na EPTV e TV Cultura.

Desde então, o Resgate da GCM salvou várias vidas, realizou partos e minimizou o sofrimento de milhares de pessoas atendimento profissional, eficaz e pontual, recebendo o reconhecimento de todos os segmentos da sociedade. “O efetivo reconhecimento da Guarda Civil Municipal pela sociedade se deu quando começaram a ser chamados, carinhosamente, de ‘Anjos de Azul’”, conforme observou o atual comandante da GCM, Flávio Dei Agnoli.

Ocorrências

A GCM atua 24 horas por dia, todos os dias, atendendo pelos telefones 3641-5877, 199 e 153, em diversas áreas, como defesa civil no combate a incêndio (vegetação, residência, indústria, etc.), vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), produtos perigosos, alagamentos, enchentes, desabamentos, afogamentos, interdição de áreas de riscos, entre outros.

Suas equipes atuam no Resgate com equipe capacitada e treinada para atendimento de urgências e emergências, que compreendem acidentes de trânsito, trabalho ou pessoal, auxílio ao público e atendimento pré-hospitalar como parto, PCR, AVC, engasgamento, hipertensão, hipoglicemia, intoxicação, algia, entre outras.

Patrimônio e segurança

A GCM também realiza ronda patrimonial, sendo ronda preventiva em todos os patrimônios públicos, evitando roubos, furtos e atos de vandalismos, bem como, monitoramento de alarmes, atendendo todos os sinais de alerta disparados na Central, comparecendo no local do acionamento, realizando vistorias. Ainda é realizado monitoramento de câmeras de segurança instaladas em pontos da cidade, operações com cães no combate ao tráfico de drogas, abordagens, busca e captura e policiamento fardado em viaturas no intuito de evitar o crime.

Tráfego e palestras

A corporação apoia o trânsito, com passagem escolar, interdição de vias, acompanhamento de procissões, carreatas, romarias, etc, fiscalização e orientação de trânsito, sinalização de trânsito, controle de tráfego, desobstrução de vias, retirada de animais de grande porte da via, palestras educativas, entre outros. Também é feito captura de animais silvestres e peçonhentos, apoio aos órgãos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Fórum e Conselho Tutelar.

A GCM realiza apoio a todos os departamentos da prefeitura, fiscalizando ambulantes, desperdício de água, acompanha os Fiscais, sinalizam obras, animais feridos, maus tratos com animais, enxame de abelhas, preservação da fauna e da flora, recursos hídricos, estacionamentos nas Praças de Esportes, apoio a ambulância, rondas nas Unidades de Saúde, rondas escolares, passagem escolar, entre muitos outros serviços.

Linha de frente

A GCM atua no combate à pandemia do Covid 19, agindo na linha de frente, realizando desinfecção das vias da cidade, fiscalização de Decretos Municipais, evitando aglomerações, apoiando todas as campanhas de Vacinação, desenvolvendo ações para minimizar os impactos da pandemia no município, realizando vários atendimentos e socorros às pessoas suspeitas e infectadas com Covid 19.

Formação constante

Fora todos esses serviços prestados, a GCM ainda disponibiliza tempo para o aperfeiçoamento do seu plantel, com cursos de atendimento pré-hospitalar (APH), primeiros socorros, curso com maca envelope (resgate em local colapsado), abordagem, combate a incêndio, busca e captura com cães, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Código de Processo Penal (CPP), Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Direitos Humanos.

Milhares de chamadas

A GCM atendeu 2.658 ocorrências no ano de 2021, fora os pontos de estacionamentos e as rondas patrimoniais, sendo as principais: 162 combate a incêndios, 88 acidentes de trânsito com vítimas, 94 acidentes (de trabalho, pessoal e trânsito sem vítima), 50 capturas de animais e 81 auxílios ao público.

O Canil da GCM é destaque na região, sendo responsável pela detecção de entorpecentes. “As Polícias Civil e Militar solicitam o apoio da equipe do Canil, que foram responsáveis por indicar onde as drogas estavam escondidas, devido ao faro dos cães e competências de seus adestradores”, destacou Flávio. A GCM no ano de 2021, realizou flagrante em 36 roubos e furtos.

Natal

Além disso, encerraram o ano de 2021 criando o Caminhão Luz da Guarda Civil Municipal, quando os GCMs enfeitaram e instalaram luzes de led no Caminhão Pipa da Defesa Civil. “Percorremos as ruas da cidade estacionando nas Praças onde o Papai Noel atendia crianças e adultos, com muita alegria e humanidade, sendo cortês e tirando fotos, além de distribuir balas as crianças. O sucesso desse projeto foi enorme, os populares elogiaram bastante e a GCM recebeu muito apoio, conseguindo dessa forma, trazer um pouco mais de alegria e de momentos felizes para nossa população no final de ano”, comentou o comandante.

Orientações

A GCM realiza as seguintes palestras de educação e orientação de trânsito, primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, relacionamento e comportamento social, cidadania e defesa civil. A GCM atua na área social, realizando campanhas beneficentes, como campanha do agasalho, arrecadação e distribuição de brinquedos e alimentos.

No ano de 2020, a GCM conseguiu em definitivo o Porte Institucional de Arma, celebrando o Convênio com a Polícia Federal.