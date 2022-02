GCM participou de operação Antônio Sanctus, em São João

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul participou de uma grande operação em São João da Boa Vista, no sábado, dia 5. A Polícia Civil prendeu 17 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante a Operação Antônio Sanctus de combate ao tráfico de drogas, que contou com o apoio da GCM.

Com o apoio da equipe Ações Táticas com Cães (ATC), o canil da GCM de Vargem, foram apreendidos 3,805 kg de cocaína, 91,4g de maconha e 4,9g de crack. Além das drogas, também foram apreendidos nove veículos, entre carros e motos, 16 munições, 14 aparelhos celulares e R$ 1.970,00.

A ação organizada pela Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) reuniu mais de 110 policiais civis das delegacias seccionais que compõem o Deinter-9, de Piracicaba, além de 15 guardas civis municipais do Canil das GCMs de Vargem, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi.

Conforme o divulgado a operação que começou bem cedo, teve como objetivo cumprir 25 mandados de busca e seis de prisão. A ação também teve apoio do helicóptero Pelicano.

Segundo reportagem publicada pelo portal G1, o setor de investigações da DISE já monitorava as ações do tráfico no bairro Santo Antônio, em São João. Membros da organização criminosa comercializavam entorpecentes no bairro que, segundo a polícia, tem até uma região conhecida como Cracolândia.