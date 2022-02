Grama encontra larvas de Aedes em 90% de amostras colhidas

Em vídeo postado na página da prefeitura de São Sebastião da Grama, a gerente de Saúde do município vizinho a Vargem, Rita de Cássia Ferreira Andrade Senhoras, fez um apelo aos moradores, ao alertar sobre a constatação da presença de larvas do Aedes aegypt na cidade.

Ela lembrou que Grama e região atravessa o período de chuvas e de calor, propício para a proliferação desse mosquito, que além da dengue transmite o vírus Zyka e a Febre Chikungunya.

A gerente ressaltou a necessidade de todos atuarem de maneira preventiva, eliminando possíveis criadouros, alertando que equipes de agentes da pasta realizaram coleta de amostras de larvas encontradas em água em possíveis criadouros do mosquito em diversos pontos da cidade e foi constatado que em 90% dos casos, se tratavam de larvas de Aedes aegypt.

“Estamos e estaremos com o mosquito circulando. E se uma pessoa vier infectada para a cidade, a transmissão será rápida”, observou. Para Rita Senhoras, será muito difícil para o município enfrentar além da pandemia da Covid-19, que está com os casos voltando a subir intensamente, causando uma queda na disponibilidade de leitos em hospitais, uma epidemia de dengue.

“Todos devem ficar atentos a qualquer objeto que possa ser criadouro. É preciso revistar casas, calhas, para eliminar esses pontos. A única forma de não ter epidemia de dengue é eliminando os criadouros. Será muito dolorido se junto com o aumento de casos de Covid vier a epidemia de dengue. O combate cabe a cada um de nós. Vamos nos unir contra essa doença que a gente pode evitar’, pediu.