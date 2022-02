GURI está com inscrições abertas

Tiveram início as inscrições para as aulas gratuitas de instrumentos e canto coral oferecidas pelo Projeto Guri, no Polo de Vargem, para crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos incompletos até o dia 20 de agosto.

O polo oferece aulas de violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, viola caipira, trompete, trombone, eufônio, tuba, saxofone, flauta, clarinete, iniciação musical e canto coral. As matrículas serão até 4 de março através do site https://bit.ly/NovasMatrículas2021-2.

Para participar, o aluno tem que estar frequentando a escola. Para inscrição deve-se da certidão de nascimento ou RG do aluno, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência e declaração escolar. O Guri de Vargem fica à Rua Prudente de Moraes, 685. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30. Informações pelo (19) 3641-5441.